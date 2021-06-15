Роналду откроет счет голам на Евро: прогноз на матч Венгрия — Португалия
Удобный соперник для Криштиану.
Удобный соперник для Криштиану.
Португалия начинает защиту титула с самого легкого матча в «группе смерти», тут календарь сыграл ей на руку. За 5 лет с Евро-2016 португальцы стали еще сильнее по составу, в команде появилось много талантливых атакующих игроков. Главный вопрос теперь, как этим богатством распорядится тренер Сантуш, предпочитающий играть осторожно и прагматично. Сборную Португалии, как и некоторые другие перед Евро, не обошла стороной «корона»,
Венгрия первые два матча проведет дома, но даже это не поможет им выйти из группы, где есть еще Франция и Германия. Пять лет назад во Франции они сотворили чудо, заняв первое место в свое квартете и выйдя в 1/8 финала. Здесь же венгры будут без своей главной звезды Собослаи, вся надежда у них вратаря Гулачи и защитника Орбана из «РБ Лейпциг». Для венгров само попадание на Евро-2020 уже достижение, ведь в своей отборочной группе они были лишь четвертыми. Сборная, которую тренирует итальянец Росси, играет с 5 защитниками и в матчах с топами пытается ставить автобус перед своей штрафной.
На Евро-2016 венграм удалось сыграть с Португалией 3:3, но еще одну сенсацию мы тут вряд ли увидим. Недооценки соперника со стороны португальцев на этот раз не будет, да и группа такая, что с Венгрией очки обязаны брать все, если хотят выйти в
Андрей Санталов