Роналду откроет счет голам на Евро: прогноз на матч Венгрия — Португалия

Португалия начинает защиту титула с самого легкого матча в «группе смерти», тут календарь сыграл ей на руку. За 5 лет с Евро-2016 португальцы стали еще сильнее по составу, в команде появилось много талантливых атакующих игроков. Главный вопрос теперь, как этим богатством распорядится тренер Сантуш, предпочитающий играть осторожно и прагматично. Сборную Португалии, как и некоторые другие перед Евро, не обошла стороной «корона», из-за этого на турнире не сыграет левый защитник Канселу. Но главное для португальцев, что Криштиану в строю, и он уже успел размяться на Израиле в недавнем товарищеском матче.



Венгрия первые два матча проведет дома, но даже это не поможет им выйти из группы, где есть еще Франция и Германия. Пять лет назад во Франции они сотворили чудо, заняв первое место в свое квартете и выйдя в 1/8 финала. Здесь же венгры будут без своей главной звезды Собослаи, вся надежда у них вратаря Гулачи и защитника Орбана из «РБ Лейпциг». Для венгров само попадание на Евро-2020 уже достижение, ведь в своей отборочной группе они были лишь четвертыми. Сборная, которую тренирует итальянец Росси, играет с 5 защитниками и в матчах с топами пытается ставить автобус перед своей штрафной.