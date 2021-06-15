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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду откроет счет голам на Евро: прогноз на матч Венгрия — Португалия

Удобный соперник для Криштиану.

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Источник: AFP 2021

Португалия начинает защиту титула с самого легкого матча в «группе смерти», тут календарь сыграл ей на руку. За 5 лет с Евро-2016 португальцы стали еще сильнее по составу, в команде появилось много талантливых атакующих игроков. Главный вопрос теперь, как этим богатством распорядится тренер Сантуш, предпочитающий играть осторожно и прагматично. Сборную Португалии, как и некоторые другие перед Евро, не обошла стороной «корона», из-за этого на турнире не сыграет левый защитник Канселу. Но главное для португальцев, что Криштиану в строю, и он уже успел размяться на Израиле в недавнем товарищеском матче.

Венгрия первые два матча проведет дома, но даже это не поможет им выйти из группы, где есть еще Франция и Германия. Пять лет назад во Франции они сотворили чудо, заняв первое место в свое квартете и выйдя в 1/8 финала. Здесь же венгры будут без своей главной звезды Собослаи, вся надежда у них вратаря Гулачи и защитника Орбана из «РБ Лейпциг». Для венгров само попадание на Евро-2020 уже достижение, ведь в своей отборочной группе они были лишь четвертыми. Сборная, которую тренирует итальянец Росси, играет с 5 защитниками и в матчах с топами пытается ставить автобус перед своей штрафной.

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На Евро-2016 венграм удалось сыграть с Португалией 3:3, но еще одну сенсацию мы тут вряд ли увидим. Недооценки соперника со стороны португальцев на этот раз не будет, да и группа такая, что с Венгрией очки обязаны брать все, если хотят выйти в плей-офф. Так что с исходом тут все просто, ставим на победу Португалии с форой -1 за 1,72 в БК «Марафон». Кроме того, еще один вариант так и просится, и коэффициент на него вполне хорош: Роналду забьет за 1,75 в БК «Бетсити». Криштиану точно будет забивать на этом Евро, так почему бы сразу не взять его гол в первом же матче?!

Андрей Санталов

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