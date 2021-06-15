Мбаппе и Бензема проэкзаменуют немецкую оборону: прогноз на матч Франция — Германия

Франция начинает чемпионат Европы в статусе главного фаворита, об этом говорят многие уважаемые футбольные люди (например, Венгер и Моуринью) и так часто, что, кажется, это может сбить с настроя самих футболистов. По составу у чемпионов мира мало слабостей. Да, Павар и Эрнандес не так хорошо подключаются в атаку на месте крайних защитников, но если Дешаму надо будет отыгрываться, он может выпустить со скамейки свежих Комана, Дембеле… В остальном же тренера Франции вполне устраивает счет 0:0, потомку что он знает, что его команда всегда может забить один мяч. Особенно теперь, когда в сборную вернулся Бензема. Между Мбаппе и Жиру перед Евро случился небольшой конфликт, но, по заверениям игроков, он уже улажен.



Для сборной Германии это последний крупный турнир при Лёве. Тренер, работавший с командой с лета 2006-го, уступает место Флику, год над выигравшему с «Баварией» все что только можно. Перед Евро Лёв наконец согласился с призывами болельщиков и экспертов в Германии и вызвал в бундестим опытных Хуммельса и Мюллера. Но, кажется, поиски оптимального стартового состава все еще продолжаются. Киммих выходит то в центре поля, то справа в защите. Сборная Германии часто пробовала играть в три центральных защитника, но самим игрокам эта схема не особо нравится — что в итоге выберет Лёв? И кого он предпочтет в атаке? Незабивного Вернера, дуэт Гнабри — Сане или сыграет без чистого форварда? Вопросов много, и это плохой знак для топ-сборной.