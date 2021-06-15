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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе и Бензема проэкзаменуют немецкую оборону: прогноз на матч Франция — Германия

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Источник: AFP 2021

Франция начинает чемпионат Европы в статусе главного фаворита, об этом говорят многие уважаемые футбольные люди (например, Венгер и Моуринью) и так часто, что, кажется, это может сбить с настроя самих футболистов. По составу у чемпионов мира мало слабостей. Да, Павар и Эрнандес не так хорошо подключаются в атаку на месте крайних защитников, но если Дешаму надо будет отыгрываться, он может выпустить со скамейки свежих Комана, Дембеле… В остальном же тренера Франции вполне устраивает счет 0:0, потомку что он знает, что его команда всегда может забить один мяч. Особенно теперь, когда в сборную вернулся Бензема. Между Мбаппе и Жиру перед Евро случился небольшой конфликт, но, по заверениям игроков, он уже улажен.

Для сборной Германии это последний крупный турнир при Лёве. Тренер, работавший с командой с лета 2006-го, уступает место Флику, год над выигравшему с «Баварией» все что только можно. Перед Евро Лёв наконец согласился с призывами болельщиков и экспертов в Германии и вызвал в бундестим опытных Хуммельса и Мюллера. Но, кажется, поиски оптимального стартового состава все еще продолжаются. Киммих выходит то в центре поля, то справа в защите. Сборная Германии часто пробовала играть в три центральных защитника, но самим игрокам эта схема не особо нравится — что в итоге выберет Лёв? И кого он предпочтет в атаке? Незабивного Вернера, дуэт Гнабри — Сане или сыграет без чистого форварда? Вопросов много, и это плохой знак для топ-сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч пройдет в Мюнхене, но на трибуны пустят только 20% от вместимости стадиона. Поддержка 14 тысяч болельщиков не станет серьезным фактором в пользу Германии. В сборной Франции, в отличие от соперника, состав известен давно, единственное, Дешам может выпустить Рабьо вместо Толиссо в пару к Канте в центре поля. Гризманн, Мбаппе и Бензема еще сыгрываются, но со взаимопониманием у них проблем быть не должно. В поражении такой мощной Франции тут не верится, так что предлагаем сыграть ее победу с форой 0 — БК «Фонбет» дает на это событие коэффициент 1,82. Еще один вариант с похожей логикой — Франция не проиграет и тотал меньше 3,5. В БК «Бетсити» на это можно поставить за 1,94.

Андрей Санталов

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