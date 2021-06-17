Голов будет много: прогноз на матч Нидерланды — Австрия
Ждем еще одну веселую игру в Амстердаме.
Ждем еще одну веселую игру в Амстердаме.
Главного тренера Нидерландов Франка де Бура много критиковали перед Евро — и за отказ от классической для Голландии схемы 4−3−3, за мартовское поражение от Турции 2:4, за ничью 2:2 с Шотландией в спарринге, за странные ответы на
Австрия — редкий участник крупных турниров, а в те годы, когда они попадали на ЧМ или Евро, их ждал провал в группе. В этот раз все иначе, в сборной подобралось интересное сочетание игроков. Есть Алаба, выигравший все с «Баварией» и только что перешедший в «Реал», есть Забитцер и Лаймер из «РБ Лейпциг» и еще много футболистов, вполне успешно выступающих в бундеслиге. Австрийцы долго не могли придумать, как взломать оборону Македонии в первом матче на Евро. В итоге сработал ход с переводом Алабы на левый фланг, его подача оттуда в итоге и привела к победному голу. Знаменитый Арнаутович затем наказал за ошибку, правда, наговорил при этом на дисквалификацию и сегодня не сыграет.
Голландцы вновь сыграют дома, при своих болельщиках, и победа на старте придаст им уверенности в себе. Де Бур перед турниром говорил, что хочет выиграть все три матча в группе, однако только встреча с австрийцами даст ответ, чего ждать от Нидерландов на этом Евро. Возможно, это был единичный всплеск, и еще раз сыграть так же ярко не получится. Уж слишком внезапным получилось это преображение. Предлагаем сыграть здесь не на и малопредсказуемый исход, а на голы — с этим проблем быть, кажется, не должно. В БК 1X Ставка на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,82. А БК Winline дает коэффициент 1,82 на обе забьют.
Андрей Санталов