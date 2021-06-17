Голов будет много: прогноз на матч Нидерланды — Австрия

Главного тренера Нидерландов Франка де Бура много критиковали перед Евро — и за отказ от классической для Голландии схемы 4−3−3, за мартовское поражение от Турции 2:4, за ничью 2:2 с Шотландией в спарринге, за странные ответы на пресс-конференциях… Недовольство расстановкой в три центральных защитника выражали даже сами игроки, однако чудесным образом в первом же матче на Евро всё заработало. Голландцев чаще владели мячом, но особенно здорово им удавались быстрые атаки. Моментов у ворот Украины было много еще в первом тайме, но тащил вратарь, а после перерыва голы все-таки пошли. Мощнейший матч провел правый защитник Думфрис (помог забить два гола и сам отправил в ворота победный мяч). Лидеры сборной Депай и де Йонг также были очень хороши.



Австрия — редкий участник крупных турниров, а в те годы, когда они попадали на ЧМ или Евро, их ждал провал в группе. В этот раз все иначе, в сборной подобралось интересное сочетание игроков. Есть Алаба, выигравший все с «Баварией» и только что перешедший в «Реал», есть Забитцер и Лаймер из «РБ Лейпциг» и еще много футболистов, вполне успешно выступающих в бундеслиге. Австрийцы долго не могли придумать, как взломать оборону Македонии в первом матче на Евро. В итоге сработал ход с переводом Алабы на левый фланг, его подача оттуда в итоге и привела к победному голу. Знаменитый Арнаутович затем наказал за ошибку, правда, наговорил при этом на дисквалификацию и сегодня не сыграет.