Крал остановит Модрича, Англия справится с Шотландией, а Франция разгромит Венгрию

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Хорватия — Чехия



Прогноз: ничья за 3.35.



Первый матч Хорватии получился грустным: ни игры, ни результата. Да, Англия мало что создала у ворот Ливаковича, но помимо гола Стерлинга был удар в штангу, момент у Кейна… Хорваты не создали и этого. Тренер Далич поставил странную задачу перед 36-летним Модричем первым (вместе с Ребичем) прессинговать защитников. Возможно, из-за этого у игрока, который провел сложный сезон за «Реал», не хватило сил на креатив. По именам хорваты все еще сильны, осталось только нащупать командное взаимодействие, правда, на это может уйти еще одна игра. Чехия сделала уверенный шаг к выходу из группы, справившись с аутсайдером группы Шотландией. Чехи не только выдержали давление болельщиков в Глазго, но и сотворили шедевр: феноменальный удар с центра поля удался форварду «Байера» Шику. Чехи умеют играть против топ-сборных, они обыгрывали Англию и отнимали очки у Бельгии, здесь их шансы на ничью достаточно высоки. А Хорватия может все решить потом в матче с Шотландией.



Англия — Шотландия



Прогноз: победа Англии с разницей 2 за 3.5.



Англия сдержанно ликует после первого матча на «Уэмбли», реванш у хорватов за поражение на ЧМ-2018 взят. Тренер Саутгейт не изменил своей осторожной манере, поэтому матч вышел скучным с минимумом моментов, но один из них смог-таки воспользоваться Стерлинг. Интересно, что в «Ман Сити» Рахим редко выходит в старте в важных матчах, в сборной же он один из лидеров: в последних 17 играх за Англию он поучаствовал в 19 голах! Команда Саутгейта по ходу турнира будет только прибавлять, вернутся травмированные Магуйар, Санчо, Чилуэлл — широкий выбор игроков станет еще богаче. Шотландия впервые за 25 лет оказалась на Евро и, как и тогда, попала в группу с Англией. Тут есть яркие футболисты, но в сборной Робертсон, Мактомини одни в поле не воины. Эмоций, борьбы, как и полагается в дерби, тут будет много, а исход матча решит уровень мастерства, который, конечно, выше у англичан.



Венгрия — Франция



Прогноз: победа Франции с разницей 3+ за 3.1.



Франция прошла испытание в матче с Германией. Дешам сознательно сыграл вторым номером, временами (особенно во втором тайме) за оборону чемпионов мира становилось страшновато, но испытание в итоге она выдержала. С голом (вернее, автоголом) повезло, однако в других моментах чуть-чуть удачи не хватило Мбаппе и Бензема. С самой слабой командой в группе французам будет проще, нужно спокойно побеждать и выходить в плей-офф. Венгрия здорово сопротивлялась 80 минут в игре с португальцами, но в концовке сил все-таки не хватило. По счету разгром, но за такой матч венграм точно не стыдно. Шансов в этой «группе смерти» у них изначально не было, а бой Роналду и Ко они дали. На своем стадионе, при стопроцентной заполняемости, они усложнят жизнь и Франции, но класс Погба, Гризманна, Мбаппе и Бензема должен сказаться. Чтобы не попасть на Англию в 1/8 финала, команде Дешама надо занимать первое место в группе. В сборной должны знать о таких раскладах, так что недооценки соперника быть не должно.