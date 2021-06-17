Крал остановит Модрича, Англия справится с Шотландией, а Франция разгромит Венгрию
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре платное — 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Хорватия — Чехия
Прогноз: ничья за 3.35.
Первый матч Хорватии получился грустным: ни игры, ни результата. Да, Англия мало что создала у ворот Ливаковича, но помимо гола Стерлинга был удар в штангу, момент у Кейна… Хорваты не создали и этого. Тренер Далич поставил странную задачу перед 36-летним Модричем первым (вместе с Ребичем) прессинговать защитников. Возможно,
Англия — Шотландия
Прогноз: победа Англии с разницей 2 за 3.5.
Англия сдержанно ликует после первого матча на «Уэмбли», реванш у хорватов за поражение на ЧМ-2018 взят. Тренер Саутгейт не изменил своей осторожной манере, поэтому матч вышел скучным с минимумом моментов, но один из них
Венгрия — Франция
Прогноз: победа Франции с разницей 3+ за 3.1.
Франция прошла испытание в матче с Германией. Дешам сознательно сыграл вторым номером, временами (особенно во втором тайме) за оборону чемпионов мира становилось страшновато, но испытание в итоге она выдержала. С голом (вернее, автоголом) повезло, однако в других моментах
Также в этом туре нужно угадать исход следующих матчей:
Футбол, чемпионат Беларуси. «Динамо» Брест — «Сморгонь».
Футбол, чемпионат Ирландии. «Дандолк» — «Лонгфорд Таун».
Баскетбол, НБА. «Атланта» — «Филадельфия».
Футбол, Кубок Америки. Аргентина — Уругвай.
Хоккей, НХЛ. «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс».
Футбол, МЛС. «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Нэшвилл».
Баскетбол, НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта Джаз».
Футбол, чемпионат Японии. «Ависла Фукуока» — «Виссел Кобе».
Футбол, чемпионат Японии. «Йокогама» — «Токио».
Футбол, чемпионат Японии «Санфречче Хиросима» — «Касива Рейсол».
В прошлом 13-м туре игры Х50 только одному участнику удалось приблизиться к главному призу — он угадал 11 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз, перечислив ему на счет 100 тысяч рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов