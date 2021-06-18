Шведская атака против словацкого автобуса: прогноз на матч Швеция — Словакия

Швеция образцово отзащищалась в первом туре с Испанией и при небольшом везении могла даже выиграть тот матч. Исак и экс-форвард «Краснодара» были близки к тому, чтобы забить, но не хватило каких-то сантиметров. Впрочем, свои моменты были и у Испании, но в итоге все закончилось нулевой ничьей. Теперь шведы комфортно чувствуют себя в группе, для выхода в плей-офф им достаточно будет одной победы. К команде присоединился форвард «Ювентуса» Кулусевски, все ковид-тесты теперь у него отрицательные. В этой встрече уже Швеция будет играть первым номером, и тренер Андерссон уверяет, что его команда к этому готова.



Словакии тоже удался старт Евро-2020, главную звезду Польши Левандовского прикрыли, сами дважды забили. Отличились хорошо знакомые нам Мак и Шкриньяр — все, как в мартовском матче против России. Теперь для выхода из группы словаков устроит и ничья. Интересно, что защитник Шкриньяр, ставший чемпионом Италии с «Интером», не забивал за сборную почти 5 лет, а в трех последних официальных встречах отличился. Кроме него, словаки рассчитывают на Гамшика (с апреля играл как раз в шведской лиге), Мака и Дуду из «Кельна».