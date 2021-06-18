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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Шведская атака против словацкого автобуса: прогноз на матч Швеция — Словакия

Чемпионат Европы продолжается.

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Источник: Reuters

Швеция образцово отзащищалась в первом туре с Испанией и при небольшом везении могла даже выиграть тот матч. Исак и экс-форвард «Краснодара» были близки к тому, чтобы забить, но не хватило каких-то сантиметров. Впрочем, свои моменты были и у Испании, но в итоге все закончилось нулевой ничьей. Теперь шведы комфортно чувствуют себя в группе, для выхода в плей-офф им достаточно будет одной победы. К команде присоединился форвард «Ювентуса» Кулусевски, все ковид-тесты теперь у него отрицательные. В этой встрече уже Швеция будет играть первым номером, и тренер Андерссон уверяет, что его команда к этому готова.

Словакии тоже удался старт Евро-2020, главную звезду Польши Левандовского прикрыли, сами дважды забили. Отличились хорошо знакомые нам Мак и Шкриньяр — все, как в мартовском матче против России. Теперь для выхода из группы словаков устроит и ничья. Интересно, что защитник Шкриньяр, ставший чемпионом Италии с «Интером», не забивал за сборную почти 5 лет, а в трех последних официальных встречах отличился. Кроме него, словаки рассчитывают на Гамшика (с апреля играл как раз в шведской лиге), Мака и Дуду из «Кельна».

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Против Испании шведы владели мячом только 15%, сегодня автобус у своей штрафной будет ставить уже Словакия. Этой команде комфортно играть вторым номером, даже без Шкртела защита при помощи остальных футболистов играет достаточно надежно. На воротах всегда может подстраховать голкипер «Ньюкасла» Дубравка. Швеция считается фаворитом, но и ничья тут большим сюрпризом не станет. Кажется, логично поставить так: Швеция не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1,92. В Санкт-Петербурге сегодня жарко, темп, скорее всего, будет невысокий — отсюда минимум голов. Обе команды умеют мешать играть в футбол, поэтому не ждем здесь и большого количества точных ударов: тотал ударов в створ меньше 8 за 1,65 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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