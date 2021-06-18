Шведская атака против словацкого автобуса: прогноз на матч Швеция — Словакия
Чемпионат Европы продолжается.
Чемпионат Европы продолжается.
Швеция образцово отзащищалась в первом туре с Испанией и при небольшом везении могла даже выиграть тот матч. Исак и
Словакии тоже удался старт Евро-2020, главную звезду Польши Левандовского прикрыли, сами дважды забили. Отличились хорошо знакомые нам Мак и Шкриньяр — все, как в мартовском матче против России. Теперь для выхода из группы словаков устроит и ничья. Интересно, что защитник Шкриньяр, ставший чемпионом Италии с «Интером», не забивал за сборную почти 5 лет, а в трех последних официальных встречах отличился. Кроме него, словаки рассчитывают на Гамшика (с апреля играл как раз в шведской лиге), Мака и Дуду из «Кельна».
Против Испании шведы владели мячом только 15%, сегодня автобус у своей штрафной будет ставить уже Словакия. Этой команде комфортно играть вторым номером, даже без Шкртела защита при помощи остальных футболистов играет достаточно надежно. На воротах всегда может подстраховать голкипер «Ньюкасла» Дубравка. Швеция считается фаворитом, но и ничья тут большим сюрпризом не станет. Кажется, логично поставить так: Швеция не проиграет и тотал меньше 2,5 за 1,92. В
Андрей Санталов