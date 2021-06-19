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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду не даст обыграть себя Мюллеру: прогноз на матч Португалия — Германия

Важнейшая игра для команды Лёва.

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Источник: AP 2021

Сборная Португалии успела напугать своих болельщиков в первом матче на Евро против венгров: к 80-й минуте счет был все еще 0:0. А главное, что не впечатляла игра одного из фаворитов турнира. Бруну и Роналду не хватало взаимопонимания, Жоте — точности в завершении. В итоге помог рикошет, и после такого обидного гола Венгрия так расстроилась, что пропустила еще два. В итоге по счету разгром 3:0, а по игре — много вопросов к тренеру Сантушу. Еще один интересный момент: Португалия взяла на турнир только трех центральных защитников, Пепе при этом 38 лет, Фонте — 37. Интересно, воспользуется ли этой слабостью соперники португальцев.

Германия оставила противоречивые впечатления игрой с Францией. Немцы чаще владели мячом, больше атаковали, но складывалось впечатление, что это происходило потому, что французы позволили им так свободно себя чувствовать. Свободно — до определенного предела, ведь по-настоящему голевой момент был только у Гнабри. Выход на замену Вернера и Сане не помог. В итоге все решил автогол Хуммельса еще в первом тайме. Перед Лёвом по-прежнему есть выбор: сыграть в три центральных защитника, как с Францией, или в два. Передвинуть Киммиха в центр или оставить на правом фланге. Эта неопределенность может снова помешать немецкой сборной показать цельную игру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе поражение поставит Германию в очень сложное положение, так что стоит ждать большей решительности в игре немцев сегодня. Они снова будут владеть мячом, Кроос снова сделает под сто передач, но отсутствие забивного форварда (в отличие от «Баварии» тут нет Левандовского) делает их перспективы туманными на этом турнире. Впрочем, шанс выйти из группы все равно будет, ведь в последнем туре бундестим сыграет с Венгрией. Португалии же удобно будет действовать на контратаках, Роналду уже стал лучшим бомбардиром в истории Евро, и теперь будет стремиться к новым достижениям. Германия играет дома и считается здесь фаворитом, тем удобнее будет ставить на то, что Португалия не проиграет. БК «Марафон» дает на это 1,7. Гол Роналду в БК 1Х Ставка оценивается в 2,42 — можно рискнуть небольшой суммой.

Андрей Санталов

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