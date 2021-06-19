Роналду не даст обыграть себя Мюллеру: прогноз на матч Португалия — Германия

Сборная Португалии успела напугать своих болельщиков в первом матче на Евро против венгров: к 80-й минуте счет был все еще 0:0. А главное, что не впечатляла игра одного из фаворитов турнира. Бруну и Роналду не хватало взаимопонимания, Жоте — точности в завершении. В итоге помог рикошет, и после такого обидного гола Венгрия так расстроилась, что пропустила еще два. В итоге по счету разгром 3:0, а по игре — много вопросов к тренеру Сантушу. Еще один интересный момент: Португалия взяла на турнир только трех центральных защитников, Пепе при этом 38 лет, Фонте — 37. Интересно, воспользуется ли этой слабостью соперники португальцев.



Германия оставила противоречивые впечатления игрой с Францией. Немцы чаще владели мячом, больше атаковали, но складывалось впечатление, что это происходило потому, что французы позволили им так свободно себя чувствовать. Свободно — до определенного предела, ведь по-настоящему голевой момент был только у Гнабри. Выход на замену Вернера и Сане не помог. В итоге все решил автогол Хуммельса еще в первом тайме. Перед Лёвом по-прежнему есть выбор: сыграть в три центральных защитника, как с Францией, или в два. Передвинуть Киммиха в центр или оставить на правом фланге. Эта неопределенность может снова помешать немецкой сборной показать цельную игру.