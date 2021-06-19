Левандовски попрощается с Евро-2020: прогноз на матч Испания — Польша
Если только не случится чудо.
Если только не случится чудо.
Испания под руководством Энрике стоит перед важной развилкой: в какой футбол играть наследникам Хави и Иньесты. Пока, как показал матч со Швецией на Евр-2020, «Красная фурия» живет прошлым, делает по 800 пасов, перекатывает мяч и владеет им больше 80 (!) процентов. Но игроки сейчас уступают по таланту предыдущему поколению, скорость работы с мячом не та, поэтому эта тактика не работает. Сможет ли Энрике поставить испанцам другую систему игры? Пока что тренер удивил, выпустив Морату с первых минут (и тот ожидаемо запорол момент). А вот Морено, у которого было больше голов в этом сезоне, чем у тройки форвардов вместе взятых, остался в запасе.
Польша выиграла только один матч из 6 при новом тренере Соузе — и тот с Андоррой. Наличие одного из лучших форвардов мира Левандовского пока не особо помогает полякам. Они уже в трудной ситуации после поражения словакам — там, конечно, команду здорово подвел Крыховяк, схвативший две желтые карточки. Важного для сборной полузащитника не будет сегодня на поле, а заменить игрока такого калибра почти невозможно.
Польшу сегодня устроит все кроме поражения — иначе они теряют шансы на выход из группы даже с третьего места. Даже победа над шведами ничего не даст полякам, потому что по личным встречам они уступят Словакии. Испанцы же услышали много критики и должны прибавить как в количестве голевых моментов, так и в реализации. На победу хозяев с форой -1 (а матч пройдет в жаркой Севилье) БК «Фонбет» дает коэффициент 1,55. Немного, но надежно. Если вы уверены, что Испания выиграет с форой -1,5, то на это событие коэффициент уже 2,05. Также ясно, что Польше терять будет нечего, как минимум на один гол Левандовски и Ко будут настроены как никогда. Так что можно еще попробовать взять ставку обе забьют за 2,31 в БК «Париматч».
Андрей Санталов