Левандовски попрощается с Евро-2020: прогноз на матч Испания — Польша

Испания под руководством Энрике стоит перед важной развилкой: в какой футбол играть наследникам Хави и Иньесты. Пока, как показал матч со Швецией на Евр-2020, «Красная фурия» живет прошлым, делает по 800 пасов, перекатывает мяч и владеет им больше 80 (!) процентов. Но игроки сейчас уступают по таланту предыдущему поколению, скорость работы с мячом не та, поэтому эта тактика не работает. Сможет ли Энрике поставить испанцам другую систему игры? Пока что тренер удивил, выпустив Морату с первых минут (и тот ожидаемо запорол момент). А вот Морено, у которого было больше голов в этом сезоне, чем у тройки форвардов вместе взятых, остался в запасе.



Польша выиграла только один матч из 6 при новом тренере Соузе — и тот с Андоррой. Наличие одного из лучших форвардов мира Левандовского пока не особо помогает полякам. Они уже в трудной ситуации после поражения словакам — там, конечно, команду здорово подвел Крыховяк, схвативший две желтые карточки. Важного для сборной полузащитника не будет сегодня на поле, а заменить игрока такого калибра почти невозможно.