Саутгейту пора играть смелее: прогноз на матч Англия — Чехия
Матч за первое место в группе D.
Матч за первое место в группе D.
После унылых нулей с Шотландией в Англии началась легкая паника. Кажется, там тоже начали
На Чехию изначально было меньше давления, и календарь ей благоприятствовал. Команда Шилгавы начала с победы над Шотландией (спасибо Шику), а затем набрала нужное ей очко с Хорватией. В итоге чехи уже вышли из группы и могут даже помечтать о первом месте в квартете D. Для этого достаточно будет сегодня не проиграть Англии. У Чехии хорошая, рабочая команда с акцентом на оборону и классным форвардом Шиком, который уже забил три гола на этом Евро. Эти сборные встречались в 2019-м, дома Англия разгромила соперника 5:0, а вот в ответном матче сильнее уже были чехи 2:1. Если англичане не хотят сегодня снова услышать свист с трибун, то им пора уже
БК «Марафон» дает на победу Англии с форой -1 коэффициент 2. Также у вратаря Вацлика должно быть сегодня больше работы, чем у Пикфорда. Взять победу Чехии по сэйвам с форой -1,5 можно в БК «Бетсити» за 1,85.
Андрей Санталов