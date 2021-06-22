Саутгейту пора играть смелее: прогноз на матч Англия — Чехия

После унылых нулей с Шотландией в Англии началась легкая паника. Кажется, там тоже начали что-то понимать про уровень тренера Саутгейта. У сборной один из лучших (и самых атакующих) составов на этом чемпионате Европы, а игры нет. Сатугейт выпускает двух опорников в духе как бы чего не вышло и заразил этим духом всю команду. Англия в итоге больше боится проиграть, чем хочет выиграть. Игроки боятся совершить ошибку, поэтому все время выбирают самый простой и надежный вариант. Отдать ближнему, назад, вратарю — все это повторить и еще раз повторить. О чем речь, если у одного из лучших форвардов Европы Кейна за два матча всего три удара по воротам и ни одного в створ. Дошло до того, что уже раздаются возгласы оставить его в запасе, но Харри, конечно, сегодня выйдет в старте.

На Чехию изначально было меньше давления, и календарь ей благоприятствовал. Команда Шилгавы начала с победы над Шотландией (спасибо Шику), а затем набрала нужное ей очко с Хорватией. В итоге чехи уже вышли из группы и могут даже помечтать о первом месте в квартете D. Для этого достаточно будет сегодня не проиграть Англии. У Чехии хорошая, рабочая команда с акцентом на оборону и классным форвардом Шиком, который уже забил три гола на этом Евро. Эти сборные встречались в 2019-м, дома Англия разгромила соперника 5:0, а вот в ответном матче сильнее уже были чехи 2:1. Если англичане не хотят сегодня снова услышать свист с трибун, то им пора уже что-то показать в атаке. Чехи же могут быть не против второго места в группе, так они не попадут в 1/8 финала ни на кого из группы смерти.



БК «Марафон» дает на победу Англии с форой -1 коэффициент 2. Также у вратаря Вацлика должно быть сегодня больше работы, чем у Пикфорда. Взять победу Чехии по сэйвам с форой -1,5 можно в БК «Бетсити» за 1,85.



Андрей Санталов