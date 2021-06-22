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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Ждем голы в Глазго: прогноз на матч Хорватия — Шотландия

Ничья не устроит никого.

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Источник: Reuters

Хорватия пока разочаровывает на чемпионате Европы. После двух матчей у финалиста ЧМ-2018 всего одно очко, и для выхода из группы сегодня нужна только победа. К этой версии сборной изначально были вопросы: как на ней скажется уход Ракитича и Манджукича? Нашлась ли замена Чорлуки в обороне? Как себя проявит Влашич, который, как кажется, уже перерос уровень РПЛ? Пока ответы для хорватских болельщиков нерадостные. Полузащита даже с Модричем выглядит не очень ярко, провалов в обороне мало, но они были в обоих матчах на Евро: С Англией дали спокойно вбежать в штрафную по центру Стерлингу, с Чехией «отличился» Ловрен, ударивший локтем соперника.

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А вот Шотландия заслужила хвалебные отзывы, пусть по факту очков у нее столько же, сколько и у Хорватии. Подопечные Кларка достаточно бодро смотрелись в первом матче с чехами, а англичан вообще смогли закрыть наглухо. Ряд игроков вышел не своих позициях (как вам Мактомини и тирни в центре обороны?), но на их выступлении это не сказалось. Больше же всех поразил 20-летний Гилмор, который смело вступал в отбор, а с мячом искал варианты для обострения. За это на BBC игрока «Челси» уже назвали «шотландский Хави». Жаль, что сегодня он не сыграет из-за ковида.

Шотландия — пока единственная команда на этом Евро, которая не забила ни гола. Хотя за два матча ее игроки пробили по чужим воротам 30 раз. Как Данию прорвало в матче с Россией, так и шотландцев может прорвать сегодня при своих болельщиках. Поставить на индивидуальный тотал Шотландии больше 1 можно в БК «Париматч» за 1,69. Ничья сегодня не устроит ни тех, ни других, нужно атаковать, забивать голы, так что тотал больше 2,5 за 2,01 в БК Winline тоже смотрится симпатично.

Андрей Санталов

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