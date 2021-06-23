Мбаппе огорчит Роналду, Германия вынесет Венгрию, а поляки не взломают шведскую крепость

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Швеция — Польша



Прогноз: Швеция победит за 2.8.



Швеция в скучном матче в Санкт-Петербурге дожала Словакию и уже обеспечила себе выход из группы: задача-минимум на турнир решена. Это неудивительно, ведь «Тре крунур» из числа прагматичных команд, которые выбирают футбол с минимумом рисков. Поэтому со словаками пришлось помучиться, ведь для тех осторожный футбол от обороны — это классика жанра. С Польшей будет проще, ведь Левандовскому и Ко нужна только победа, а значит, они обязаны атаковать. Поляки спаслись в игре с Испанией, хотя после гола Мораты казалось, они вылетят с турнира после этой игры. Однако Левандовски наконец забил, а Шченсны спасал раз за разом и смутил Морено, бившего пенальти. И все же у Польши есть проблемы с составом, не все игроки готовы на сто процентов. А шведы выставят основу, главной угрозой в атаке (и контратаке) станет Исак. Их мотивация — занять первое место в группе и сыграть с условной Украиной или Чехией, а не Хорватией в плей-офф.



Германия — Венгрия



Прогноз: Германия победит и тотал больше 3,5 за 2.04.



Немецкая машина наконец завелась — на подопечных Лёва в матче с Португалией было приятно смотреть. Полная доминация, Гозенс как открытие турнира — оказалось, что голы можно забивать и без чистого форварда. Хавертц, Гнабри и Мюллер постоянно менялись местами, прострелы во вратарскую вынуждали португальцев забивать в свои ворота. Теперь еще один домашний матч в Мюнхене, и в случае победы Германии как минимум вторая. И это встреча с Англией в 1/8 финала. Но такой мощной Германии такая скучная Англия не страшна. Венгрия, кажется, уже сыграла лучший матч на этом турнире, остановив Францию. Венгры были хороши и с Португалией, но там их сломал дурацкий рикошет. Самой слабой команде группы F сильно помогла домашняя поддержка — стадион в Будапеште был заполнен на сто процентов. Теперь такого преимущества у венгров нет, и, хотя формально шансы на плей-офф у них еще есть, в матче с Германией чудо случится вряд ли.



Португалия — Франция



Прогноз: Франция победит и тотал больше 2,5 за 3.7.



Франция провела слабый матч против Венгрии по своим стандартам, и теперь им нужно исправиться за эту ничью. Игра с Португалией как нельзя лучше для этого подходит. Французы снова сыграют вторым номером и будут ловить соперника на контратаках, а Мбаппе с Гризманном знают в них толк. Чемпионы мира уже вышли в 1/8 финала, но, конечно, постараются занять первое место в группе, чтобы не попасть на Англию. А если удастся оставить Португалию без плей-офф, то одним опасным конкурентом станет меньше. Заодно удастся отомстить за Евро-2016. Португальцы, как выяснилось, не очень хорошо готовы к Евро. У тренера Сантуша сейчас более звездный состав, чем 5 лет назад, а он запутался, кого выпускать. Против Венгрии зачем-то сыграл в два опорника, поэтому команда долго не могла вскрыть венгерскую оборону. С тактикой на игру с Германией Сантуш тоже грубо ошибся, в обороне получился проходной двор. Португалию сегодня устроит даже поражение в один мяч, посмотрим, смогут ли они не допустить разгрома.