Мбаппе огорчит Роналду, Германия вынесет Венгрию, а поляки не взломают шведскую крепость
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре платное — 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Швеция — Польша
Прогноз: Швеция победит за 2.8.
Швеция в скучном матче в
Германия — Венгрия
Прогноз: Германия победит и тотал больше 3,5 за 2.04.
Немецкая машина наконец завелась — на подопечных Лёва в матче с Португалией было приятно смотреть. Полная доминация, Гозенс как открытие турнира — оказалось, что голы можно забивать и без чистого форварда. Хавертц, Гнабри и Мюллер постоянно менялись местами, прострелы во вратарскую вынуждали португальцев забивать в свои ворота. Теперь еще один домашний матч в Мюнхене, и в случае победы Германии как минимум вторая. И это встреча с Англией в 1/8 финала. Но такой мощной Германии такая скучная Англия не страшна. Венгрия, кажется, уже сыграла лучший матч на этом турнире, остановив Францию. Венгры были хороши и с Португалией, но там их сломал дурацкий рикошет. Самой слабой команде группы F сильно помогла домашняя поддержка — стадион в Будапеште был заполнен на сто процентов. Теперь такого преимущества у венгров нет, и, хотя формально шансы на
Португалия — Франция
Прогноз: Франция победит и тотал больше 2,5 за 3.7.
Франция провела слабый матч против Венгрии по своим стандартам, и теперь им нужно исправиться за эту ничью. Игра с Португалией как нельзя лучше для этого подходит. Французы снова сыграют вторым номером и будут ловить соперника на контратаках, а Мбаппе с Гризманном знают в них толк. Чемпионы мира уже вышли в 1/8 финала, но, конечно, постараются занять первое место в группе, чтобы не попасть на Англию. А если удастся оставить Португалию без
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Кубок Америки. Эквадор — Перу.
Футбол. Бразилия, Серия Б. «Ботафого» — «Алагоано».
Футбол. МЛС. «Нью-Ингланд Революшен» — «Нью-Йорк Ред Буллз».
Футбол. МЛС. «Филадельфия Юнион» — «Коламбус Крю».
Футбол. Кубок Америки. Бразилия — Колумбия.
Футбол. МЛС. «Миннесота Юнайтед» — «Остин».
Футбол. МЛС. «Монреаль» — «Ди Си Юнайтед».
Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Футбол. МЛС. «Нэшвилл» — «Торонто».
Футбол. МЛС. «Хьюстон Динамо» — «Портленд Тимберз».
Футбол. МЛС. «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».
В прошлом 18-м туре игры Х50 восьми участникам удалось угадать 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз, каждый получил по 10 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов