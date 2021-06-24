«Вегас» спасет серию против «Монреаля»: прогноз на полуфинал Кубка Стэнли
«Рыцари» на грани вылета.
«Рыцари» на грани вылета.
Впервые с 1993 года «Монреаль» может выйти в финал Кубка Стэнли, «Канадиенс» ведут в серии с «Вегасом» 3−2. В регулярке канадская команда с трудом заползла в
«Вегас» проводит 4-й сезон в НХЛ и уже в третий раз доходит до серии за выход в финал Кубка Стэнли, удивительное достижение для молодого клуба. «Золотые рыцари» легко взяли первый матч с «Монреалем», подтвердив свой статус фаворита в этой паре, а дальше прочувствовали на себе то, что до них прочувствовали «Торонто» и «Виннипег». Забивать стало сложно, а за ошибки игроки канадской команды наказывают. Еще и надежный Флери начудил в третьем матче и вместо того, чтобы вести 2−1 в серии, «Вегас» уступал 1−2. Дальше удалось отыграться, но в 5-м матче атака «Вегаса» промолчала, а вот «Монреаль» своими моментами воспользовался.
Шансы «Монреаля» попасть в финал Кубка Стэнли, шестой матч они играют дома, и команда сейчас на кураже. С другой стороны, «Вегас» уже отыгрывался в серии с «Колорадо» с 0−2, характер у этой команды есть, и атаку «рыцарей»
Андрей Санталов