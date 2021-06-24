«Вегас» спасет серию против «Монреаля»: прогноз на полуфинал Кубка Стэнли

Впервые с 1993 года «Монреаль» может выйти в финал Кубка Стэнли, «Канадиенс» ведут в серии с «Вегасом» 3−2. В регулярке канадская команда с трудом заползла в плей-офф с последнего места в дивизионе, а там преобразилась. «Монреаль» прекрасно мешает играть соперникам играть в хоккей, и такой стиль хорошо подходит для плей-офф. Как говорит их тренер, игроки возвращаются в оборону быстрее, чем они бегут в атаку. К тому же в воротах всегда готов их подстраховать опытный Прайс, который прекрасен в сериях на вылет. У «Канадиенс» нет ярко выраженного бомбардира, только Тоффоли и Сузуки набрали больше 10 очков в этом плей-офф, но в этом и опасность для соперников: забить тут может практически каждый, и из первого звена, и из четвертого. И молодой игрок типа Кофилда, и ветеран типа Перри или Стаала.

«Вегас» проводит 4-й сезон в НХЛ и уже в третий раз доходит до серии за выход в финал Кубка Стэнли, удивительное достижение для молодого клуба. «Золотые рыцари» легко взяли первый матч с «Монреалем», подтвердив свой статус фаворита в этой паре, а дальше прочувствовали на себе то, что до них прочувствовали «Торонто» и «Виннипег». Забивать стало сложно, а за ошибки игроки канадской команды наказывают. Еще и надежный Флери начудил в третьем матче и вместо того, чтобы вести 2−1 в серии, «Вегас» уступал 1−2. Дальше удалось отыграться, но в 5-м матче атака «Вегаса» промолчала, а вот «Монреаль» своими моментами воспользовался. Что-то непонятное пока творится с капитаном «рыцарей» Стоуном, он не набрал ни одного очка в этой серии. нападение вообще молчит в этой серии.



Шансы «Монреаля» попасть в финал Кубка Стэнли, шестой матч они играют дома, и команда сейчас на кураже. С другой стороны, «Вегас» уже отыгрывался в серии с «Колорадо» с 0−2, характер у этой команды есть, и атаку «рыцарей» когда-то должно прорвать. Выбираем здесь победу «Вегаса» в матче за 1,69 в БК «Марафон». Еще один вариант связан с надежной в целом игрой вратарей Прайса и Флери в этом плей-офф. На тотал меньше 5,5 в БК Winline можно поставить за 1,63.



Андрей Санталов