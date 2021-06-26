В русского Драго мало кто верит, а зря: прогноз на бой Ган — Волков
Этим можно воспользоваться.
Этим можно воспользоваться.
Победитель может получить право на поединок за звание чемпиона мира.
Александр Волков продолжает идти к титульному бою в UFC. Сегодня лучший российский боец в тяжелом весе встретится с восходящей звездой ММА Сирилом Ганом. Этот поединок считается неформальным полуфиналом, победитель, скорее всего, получит право сразится с действующим чемпионом Фрэнсисом Нганну. Волков уже провел один бой в этом году, в котором уверенно нокаутировал ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима. Вообще у русского бойца по прозвищу Драго неплохая статистика в UFC: 7 побед и 2 поражения, сейчас он пятый в рейтинге тяжеловесов в этой организации. Волков известен как ударник с навыками борьбы, за последний год он добавил в массе и весит сейчас 120 кг.
Француз Сирил Ган недавно увлекся единоборствами, до этого его больше занимал баскетбол. В 24 года Ган начал заниматься тайским боксом и к 27 стал двукратным чемпионом Франции. В 2018-м он дебютировал в ММА и уже через год подписал контракт с UFC. Пока француз идет там без поражений: 5 побед из 5. Он тоже ударник, при этом иногда использует болевые приемы. По стилю его сравнивают как раз с Нганну, Сирил с ним спарринговал. И у Гана даже тот же тренер, который раньше работал с дерзким камерунцем. В феврале 2021-го Сирил решением судей победил Жаирзиньо Розенстрайка, еще недавно входившего в топ-5 тяжеловесов.
32-летний Волков чуть выше (201 см против 196) и чуть тяжелее (120 кг против 111) 31-летнего Гана. Александр опытнее соперника, так как провел в профессиональной карьере 41 поединок (33 победы), а Ган только 8 (8 побед). В обмене ударами с близкой дистанции, в клинче, преимущество будет у француза, по работе с дальней дистанции и в партере небольшое преимущество должно быть у российского бойца. Сложный для прогноза бой, в котором Ган, тем не менее, считается фаворитом — видимо, в Волкова мало кто верит. Но шансы Драго как минимум не хуже, так что мы выбираем победу Волкова за 2,29 в БК «Марафон». У обоих бойцов также хорошая выносливость, поэтому можно рассмотреть и такой вариант: тотал раундов больше 4,5 за 2,08 в БК Winline.
Андрей Санталов