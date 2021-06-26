В русского Драго мало кто верит, а зря: прогноз на бой Ган — Волков

Победитель может получить право на поединок за звание чемпиона мира.



Александр Волков продолжает идти к титульному бою в UFC. Сегодня лучший российский боец в тяжелом весе встретится с восходящей звездой ММА Сирилом Ганом. Этот поединок считается неформальным полуфиналом, победитель, скорее всего, получит право сразится с действующим чемпионом Фрэнсисом Нганну. Волков уже провел один бой в этом году, в котором уверенно нокаутировал ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима. Вообще у русского бойца по прозвищу Драго неплохая статистика в UFC: 7 побед и 2 поражения, сейчас он пятый в рейтинге тяжеловесов в этой организации. Волков известен как ударник с навыками борьбы, за последний год он добавил в массе и весит сейчас 120 кг.



Француз Сирил Ган недавно увлекся единоборствами, до этого его больше занимал баскетбол. В 24 года Ган начал заниматься тайским боксом и к 27 стал двукратным чемпионом Франции. В 2018-м он дебютировал в ММА и уже через год подписал контракт с UFC. Пока француз идет там без поражений: 5 побед из 5. Он тоже ударник, при этом иногда использует болевые приемы. По стилю его сравнивают как раз с Нганну, Сирил с ним спарринговал. И у Гана даже тот же тренер, который раньше работал с дерзким камерунцем. В феврале 2021-го Сирил решением судей победил Жаирзиньо Розенстрайка, еще недавно входившего в топ-5 тяжеловесов.