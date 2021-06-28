Победы Испании и Франции, серия пенальти в битве Англии с Германией, а Швеция отправит Украину домой

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Хорватия — Испания



Прогноз: Испания победит и тотал меньше 2,5 за 3.30.



Одной победы в трех матчах хватило Хорватии для выхода из группы. Задачу-минимум вице-чемпионы мира выполнили, а вот с повторением успеха трехлетней давности есть проблемы. Во-первых, лидеры сборной стали старше, а некоторые их них (Ракитич, Манджукич, Чорлука) уже завершили международную карьеру. Также у Хорватии нет забивного нападающего, Крамарич, Ребич и Петкович на этом Евро еще не забивали. Выручали Перишич (и, конечно, Модрич), но теперь Иван выбыл из-за коронавируса. Испанию же наконец прорвало в третьем туре на Евро. После мучений со Швецией и Польшей испанцы разгромили Словакию 5:0 и вышли в плей-офф со второго места в группе. Во-первых, вернулся Бускетс, с ним центр полузащиты сразу стал лучше, также игру в атаке оживил выход в старте Сарабии. Одна победа еще не означает, что все игровые проблемы Испании решены, однако у Хорватии их больше, поэтому дальше пойдут испанцы.



Франция — Швейцария



Прогноз: Франция победит с разницей 2 за 4.10.



Франция с запасом провела матч против Португалии, но снова не выиграла. Однако, Дешама все это волнует мало, его сборная больше заточена под футбол в плей-офф. Главное — сыграть надежно сзади, а впереди форварды что-нибудь придумают. В атаке пока еще не все идеально, Мбаппе все никак не может забить. Но есть голы от Гризманна и Бензема. Погба совершенно преобразился в сборной, здесь он ключевой игрок, раздает обостряющие передачи, может и сам зарядить с дальней дистанции. Швейцарцам тоже хотелось бы сыграть, как Австрия и Чехия, и удивить фаворита, но с Францией это будет сделать сложно. Команда Петковича больше всех налетала на этом Евро (почти 12 тысяч км), и состояние у игроков будет неоптимальным. Против Швейцарии и статистика: в 21-м веке она еще ни разу не побеждала Францию и три раза вылетала в 1/8 финала на последних крупных турнирах.



Англия — Германия



Прогноз: ничья за 3.35.



Еще один блокбастер на стадии 1/8 финала. Англия пока плохо справляется с давлением домашних трибун. Все три матча на «Уэмбли» команда Саутгейта не особо радовала своих болельщиков, а в дерби с Шотландией так зажалась, что скатала унылые 0:0. Но промежуточный результат — выход из группы с первого места — есть. Раньше в подобном стиле «скучно, но эффективно» играла Германия, а теперь сборные словно поменялись местами. Немецкая команда — тоже какая-то вещь в себе, после шикарного матча с Португалией, бундестим безобразно сыграла с Венгрией и спаслась только на 84-й минуте. Лев часто меняет тактику по ходу матча, и, возможно, это только вредит игрокам. Впрочем, главным оружием немцев остаются навесы в штрафную. Поле на «Уэмбли» сейчас не очень хорошего качества, это тоже помешает играть в хороший футбол — ждем здесь дополнительного времени и пенальти. Всё по классике.



Швеция — Украина



Прогноз: Швеция победит и тотал меньше 2,5 за 3.85.



Швеция к удивлению многих выиграла группу E и в подарок за это получила самую слабую команду из тех, что заняли третьи места в своих квартетах. «Тре крунур» взяли своё со Словакией и Польшей, в третьем матче как раз вовремя вернулся после «короны» Кулусевски, форвард «Ювентуса» организовал два гола в ворота поляков. Отличный турнир проводит и нападающий Исак, в целом, команда давно играет по одной и той же схеме, и этот автоматизм приносит результат. Украинцам повезло выйти из группы всего с одной победой и отрицательной разницей мячей. Матч с Австрией показал, что команда плохо готова физически, при этом заменами Шевченко пользуется редко. Против сильных команд сборная Украины раньше здорово играла на контратаках, здесь забить так удалось только один раз с Нидерландами. Чемпионат Европы для украинцев продолжается, но кажется, на этом футбольном празднике они задержатся ненадолго.