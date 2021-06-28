Победы Испании и Франции, серия пенальти в битве Англии с Германией, а Швеция отправит Украину домой
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре платное — 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Хорватия — Испания
Прогноз: Испания победит и тотал меньше 2,5 за 3.30.
Одной победы в трех матчах хватило Хорватии для выхода из группы.
Франция — Швейцария
Прогноз: Франция победит с разницей 2 за 4.10.
Франция с запасом провела матч против Португалии, но снова не выиграла. Однако, Дешама все это волнует мало, его сборная больше заточена под футбол в
Англия — Германия
Прогноз: ничья за 3.35.
Еще один блокбастер на стадии 1/8 финала. Англия пока плохо справляется с давлением домашних трибун. Все три матча на «Уэмбли» команда Саутгейта не особо радовала своих болельщиков, а в дерби с Шотландией так зажалась, что скатала унылые 0:0. Но промежуточный результат — выход из группы с первого места — есть. Раньше в подобном стиле «скучно, но эффективно» играла Германия, а теперь сборные словно поменялись местами. Немецкая команда — тоже
Швеция — Украина
Прогноз: Швеция победит и тотал меньше 2,5 за 3.85.
Швеция к удивлению многих выиграла группу E и в подарок за это получила самую слабую команду из тех, что заняли третьи места в своих квартетах. «Тре крунур» взяли своё со Словакией и Польшей, в третьем матче как раз вовремя вернулся после «короны» Кулусевски, форвард «Ювентуса» организовал два гола в ворота поляков. Отличный турнир проводит и нападающий Исак, в целом, команда давно играет по одной и той же схеме, и этот автоматизм приносит результат. Украинцам повезло выйти из группы всего с одной победой и отрицательной разницей мячей. Матч с Австрией показал, что команда плохо готова физически, при этом заменами Шевченко пользуется редко. Против сильных команд сборная Украины раньше здорово играла на контратаках, здесь забить так удалось только один раз с Нидерландами. Чемпионат Европы для украинцев продолжается, но кажется, на этом футбольном празднике они задержатся ненадолго.
Также в этом туре надо угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат Исландии. «КР Рейкьявик» — «Стьярнан».
Футбол. Чемпионат Уругвая. «Монтевидео Сити Торке» — «Депортиво Мальдонадо».
Футбол. Чемпионат Бразилии. «Атлетико Гойяниенсе» — «Ред Булл Брагантино».
Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс».
Футбол. Кубок Америки. Уругвай — Парагвай.
Футбол. Чемпионат Уругвая. «Суд Америка» — «Прогресо».
Футбол. Аргентина. Второй дивизион. «Атлетико Атланта» — «Альварадо».
Футбол. Аргентина. Второй дивизион. «Атлетико Митре» — «Эстудиантес».
Футбол. Чемпионат Уругвая. «Монтевидео Уондерерс» — «Серрито».
В прошлом 22-м туре игры Х50 двум участникам удалось угадать 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительный приз, каждый получил по 20 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов