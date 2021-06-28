Кучеров и Василевский помогут «Тампа-Бэй» защитить титул: прогноз на финал Кубка Стэнли
В НХЛ решающие матчи!
В НХЛ решающие матчи!
Не прошло и года, «Тампа-Бэй» снова в финале Кубка Стэнли. И, как и в прошлом сезоне, главным препятствием на пути к решающей серии стали «Айлендерс». Тогда удалось их пройти в 6 матчах, в этот раз потребовалось 7. Как и раньше, Василевский стоит стеной, а Кучеров, Пойнт и Стэмкос решают в атаке. Одна из причин такой стабильности «Лайтнинг» — их универсализм. Команда Купера может побеждать в любом стиле: и в открытой перестрелке с условным счетом 6:4, и в вязком хоккее от обороны, максимально мешая играть сопернику, как это было в последней игре с «Айлендерс».
«Монреаль» — это, конечно, главная сенсация нынешнего Кубка Стэнли. Никто не ждал, что клуб, занявший 4-е место в Северном дивизионе, пройдет так далеко. В регулярке «Канадиенс» мешали и вспышка ковида, и травмы у лидеров Прайса, Уэбера и Галлахера… Пришлось даже менять тренера в феврале. Но, как оказалось, генменеджер Бержевен построил команду, идеально подходящую для
Ключевых противостояний в этой серии несколько.
Важна и роль спецбригад. «Монреаль» уже 13 матчей не пропускает в меньшинстве, это удивительная серия. С другой стороны, у «Тампы» волшебное большинство, и тут устоять вряд ли получится. Но это тоже отдельная интрига. У «Монреаля» сказочная история, это
Андрей Санталов