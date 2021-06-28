Кучеров и Василевский помогут «Тампа-Бэй» защитить титул: прогноз на финал Кубка Стэнли

Не прошло и года, «Тампа-Бэй» снова в финале Кубка Стэнли. И, как и в прошлом сезоне, главным препятствием на пути к решающей серии стали «Айлендерс». Тогда удалось их пройти в 6 матчах, в этот раз потребовалось 7. Как и раньше, Василевский стоит стеной, а Кучеров, Пойнт и Стэмкос решают в атаке. Одна из причин такой стабильности «Лайтнинг» — их универсализм. Команда Купера может побеждать в любом стиле: и в открытой перестрелке с условным счетом 6:4, и в вязком хоккее от обороны, максимально мешая играть сопернику, как это было в последней игре с «Айлендерс». «Монреаль» — это, конечно, главная сенсация нынешнего Кубка Стэнли. Никто не ждал, что клуб, занявший 4-е место в Северном дивизионе, пройдет так далеко. В регулярке «Канадиенс» мешали и вспышка ковида, и травмы у лидеров Прайса, Уэбера и Галлахера… Пришлось даже менять тренера в феврале. Но, как оказалось, генменеджер Бержевен построил команду, идеально подходящую для плей-офф. Тут нет какого-то одного супербомбардира или даже одного результативного звена. Но все так дополняют друг друга, что в атаке получается забивать на один-два гола больше соперника, а в защите, соответственно, успешно отбиваться.

Ключевых противостояний в этой серии несколько. Во-первых, конечно, это дуэль вратарей. И Прайс, и Василевский очень хороши в этом плей-офф, у них схожая статистика. У обоих голкиперов по 12 побед, оба пропускают в среднем 2 шайбы за игру и отражают больше 93% бросков. Единственное, Андрей провел 4 сухих матча, а Кэри — один. Если никто из них не дрогнет (а предпосылок к этому нет), то многое решит еще одно противостояние. Центрфорвард «Монреаля» Дано — мастер закрывать лидеров соперника. Его сдерживающее звено позволило звездным бомбардирам «Торонто», «Виннипега» и «Вегаса» забить только по одному голу за серию. Теперь Дано пройдет испытание Кучеровым и Пойнтом — лучшими бомбардирами этого Кубка Стэнли.



Важна и роль спецбригад. «Монреаль» уже 13 матчей не пропускает в меньшинстве, это удивительная серия. С другой стороны, у «Тампы» волшебное большинство, и тут устоять вряд ли получится. Но это тоже отдельная интрига. У «Монреаля» сказочная история, это команда-Золушка, за которую многие болеют в финале. И «Канадиенс» вполне по силам добыть для Канады первый Кубок Стэнли за 28 лет. Кстати, тогда, в 1993-м, в «Монреаль» тоже не особо верили. Так что борьба здесь точно будет, и серия вполне может затянуться до 6 матчей. И все же у «Тампы» объективно шансов больше, если не будет травм, то команда Купера должна победить. Поставить на победу «Тампа-Бэй» в серии с форой -1,5 (то есть в 4, 5 или 6 матчах) можно в БК «Бетсити» за 1,72. Победа «Лайтнинг» в основное время в первом домашнем матче оценивается БК «Марафон» коэффициентом 1,92.



Андрей Санталов