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15:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев начнет на «Уимблдоне» с победы: прогноз на матч со Штруффом

Даниил посеян под вторым номером.

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Источник: Reuters

Этим летом Медведев показал, что продолжает прогрессировать как теннисист. Сначала дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» (на нелюбимом грунте!), а затем впервые в карьере выиграл травяной турнир. Быстрые покрытия лучше подходят российскому теннисисту, даже странно, что до этого у него не было титулов на траве. В итоге Медведев — по-прежнему вторая ракетка мира, и при удачном раскладе скоро он даже может стать первой. В 2020-м «Уимблдон» не проводился, а до этого два года подряд он доходил здесь до третьего раунда.

Немецкий теннисист Штруфф — опасный соперник. Две недели назад он обыграл Медведева в Галле как раз на траве. Там Даниил не перестроился после грунта, злился на непривычный отскок мяча, бросал со злости ракетку. Впрочем, к такому поведению мы уже привыкли, иногда это помогает русскому теннисисту переломить ход матча. 31-летний Штруфф в 2020-м впервые вошел в топ-30 теннисистов, сейчас занимает 45-е место в рейтинге. В этом году он примерно поровну выигрывал и проигрывал (17−16), на «Уимблдоне» так же дальше третьего раунда не проходил.

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После победы над Медведевым в Галле (самой рейтинговой в его карьере) Штруфф тут же уступил в следующем круге американцу Хирону. А на турнире в Мальорке немец проиграл в первом же раунде. Его агрессивный стиль вновь может создать проблему Даниилу, но русский теннисист должен сделать выводы из недавнего поражения. В БК «Фонбет» поставить на победу Медведева с форой -5,5 по геймам можно за 1,75. Также хорошо смотрится общий тотал по геймам меньше 36 геймов за 1,73 в БК BetBoom.

Андрей Санталов

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