Медведев начнет на «Уимблдоне» с победы: прогноз на матч со Штруффом
Даниил посеян под вторым номером.
Даниил посеян под вторым номером.
Этим летом Медведев показал, что продолжает прогрессировать как теннисист. Сначала дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» (на нелюбимом грунте!), а затем впервые в карьере выиграл травяной турнир. Быстрые покрытия лучше подходят российскому теннисисту, даже странно, что до этого у него не было титулов на траве. В итоге Медведев —
Немецкий теннисист Штруфф — опасный соперник. Две недели назад он обыграл Медведева в Галле как раз на траве. Там Даниил не перестроился после грунта, злился на непривычный отскок мяча, бросал со злости ракетку. Впрочем, к такому поведению мы уже привыкли, иногда это помогает русскому теннисисту переломить ход матча. 31-летний Штруфф в 2020-м впервые вошел в топ-30 теннисистов, сейчас занимает 45-е место в рейтинге. В этом году он примерно поровну выигрывал и проигрывал (17−16), на «Уимблдоне» так же дальше третьего раунда не проходил.
После победы над Медведевым в Галле (самой рейтинговой в его карьере) Штруфф тут же уступил в следующем круге американцу Хирону. А на турнире в Мальорке немец проиграл в первом же раунде. Его агрессивный стиль вновь может создать проблему Даниилу, но русский теннисист должен сделать выводы из недавнего поражения. В БК «Фонбет» поставить на победу Медведева с форой -5,5 по геймам можно за 1,75. Также хорошо смотрится общий тотал по геймам меньше 36 геймов за 1,73 в БК BetBoom.
Андрей Санталов