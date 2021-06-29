Медведев начнет на «Уимблдоне» с победы: прогноз на матч со Штруффом

Этим летом Медведев показал, что продолжает прогрессировать как теннисист. Сначала дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» (на нелюбимом грунте!), а затем впервые в карьере выиграл травяной турнир. Быстрые покрытия лучше подходят российскому теннисисту, даже странно, что до этого у него не было титулов на траве. В итоге Медведев — по-прежнему вторая ракетка мира, и при удачном раскладе скоро он даже может стать первой. В 2020-м «Уимблдон» не проводился, а до этого два года подряд он доходил здесь до третьего раунда.



Немецкий теннисист Штруфф — опасный соперник. Две недели назад он обыграл Медведева в Галле как раз на траве. Там Даниил не перестроился после грунта, злился на непривычный отскок мяча, бросал со злости ракетку. Впрочем, к такому поведению мы уже привыкли, иногда это помогает русскому теннисисту переломить ход матча. 31-летний Штруфф в 2020-м впервые вошел в топ-30 теннисистов, сейчас занимает 45-е место в рейтинге. В этом году он примерно поровну выигрывал и проигрывал (17−16), на «Уимблдоне» так же дальше третьего раунда не проходил.