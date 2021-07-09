Месси против Неймара, «Сочи» удивит нового тренера «Спартака», а Англия и Италия доиграют до серии пенальти
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
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Аргентина — Бразилия
Прогноз: ничья за 3.25.
Кажется, это последний шанс для Месси выиграть трофей со сборной. На ЧМ в Катаре ему будет уже 35, да и конкуренция там выше, а здесь до победы остался один шаг. Мотивация Лео на этом Кубке Америки видна невооруженным глазом. Капитан сборной и раздает передачи, и забивает сам, как в лучшие годы (в том числе и со штрафных). При этом доминации над другими сборными нет, Аргентина редко громит соперников. Бразилия также проводит отличный турнир: 5 побед в 6 матчах с общей разницей 11−1. В
«Спартак» — «Сочи»
Прогноз: «Сочи» победит за 4.50.
«Спартак» провел первый сбор в Австрии под руководством нового главного тренера Витории и вернулся в Москву на Кубок «Париматч Премьер».
Италия — Англия
Прогноз: ничья за 3.10.
Италия удивила в полуфинале с Испанией, показав, что не готова доминировать при сильном отпоре соперника. Команде Манчини не удалось забрать под контроль мяч, не удался фирменный высокий прессинг, а гол пришел после быстрой контратаки. Удержать преимущество не получилось, и выйти в финал итальянцы смогли только в серии пенальти. Это несколько смазало впечатление от их яркого в целом выступления на Евро, но результат есть результат. Англия наоборот смотрелась в полуфинале гораздо лучше Дании, тут результат закономерен, но вот пенальти на Стерлинге оставил горький привкус. Хотя для самих англичан, впервые вышедших в финал Евро, это мало что значит, раньше судьи ошибались и против них, теперь за них. Англия играет прагматично, почти не рискует, умеет отыгрываться, так что обыграть ее в основное время — тем более на «Уэмбли» — будет сложно. Считаем, что и здесь дело может дойти до серии пенальти.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Кубок Америки. Колумбия — Перу.
Футбол. ФНЛ. «Акрон» — «СКА-Хабаровск».
Футбол. Товарищеские матчи. «Рубин» — «Химки».
Футбол. ФНЛ. «Кубань» — «Торпедо».
Футбол. ФНЛ. «Спартак-2» — «Краснодар-2».
Футбол. ФНЛ. «Факел» — «Балтика».
Футбол. Чемпионат Норвегии. «Сандефьорд» — «Сарпсборг».
Футбол. Чемпионат Норвегии. «Бранн» — «Тромсе».
Футбол. Чемпионат Бразилии. «Гремио» — «Интернасьонал».
Футбол. Кубок КОНКАКАФ. Сальвадор — Кюрасао.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов