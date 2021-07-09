Месси против Неймара, «Сочи» удивит нового тренера «Спартака», а Англия и Италия доиграют до серии пенальти

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Аргентина — Бразилия



Прогноз: ничья за 3.25.



Кажется, это последний шанс для Месси выиграть трофей со сборной. На ЧМ в Катаре ему будет уже 35, да и конкуренция там выше, а здесь до победы остался один шаг. Мотивация Лео на этом Кубке Америки видна невооруженным глазом. Капитан сборной и раздает передачи, и забивает сам, как в лучшие годы (в том числе и со штрафных). При этом доминации над другими сборными нет, Аргентина редко громит соперников. Бразилия также проводит отличный турнир: 5 побед в 6 матчах с общей разницей 11−1. В плей-офф пентакампеоны ограничились минимальными победами 1:0 над Чили и Перу. Неймар тоже и забивает (2 гола на Кубке Америки) и отдает (3 передачи) и готов к первой крупной победе со сборной (Олимпиада-2016 не в счет). Ставки очень высоки, обе команды будут осторожны, так что ничья в основное время весьма вероятна.



«Спартак» — «Сочи»



Прогноз: «Сочи» победит за 4.50.



«Спартак» провел первый сбор в Австрии под руководством нового главного тренера Витории и вернулся в Москву на Кубок «Париматч Премьер». Красно-белые сыграли три матча, из которых победили только в одном. Впрочем, как известно, результаты в межсезонье — это не главное. Тем более сейчас, когда из-за Евро нет 8 игроков основного состава. Витории приходится ставить молодежь и вернувшихся из аренды Мелкадзе и Мирзова, хотя их будущее в клубе под вопросом. Сейчас к тренировкам в «Спартаке» приступили Джикия, Зобнин и Соболев — состав теперь будет приближен к боевому. «Сочи» уже скоро играть в отборочном раунде Лиги конференций, так что подготовка к сезону должна идти с опережающим «Спартак» темпом. Главная потеря сочинцев — уход нападающего Заболотного. Зато Нобоа, Юсупова и Джанаева удалось сохранить. Угадывать составы и результаты в межсезонье всегда сложно, но фавориты здесь побеждают редко, поэтому предположим мини-сенсацию.



Италия — Англия



Прогноз: ничья за 3.10.



Италия удивила в полуфинале с Испанией, показав, что не готова доминировать при сильном отпоре соперника. Команде Манчини не удалось забрать под контроль мяч, не удался фирменный высокий прессинг, а гол пришел после быстрой контратаки. Удержать преимущество не получилось, и выйти в финал итальянцы смогли только в серии пенальти. Это несколько смазало впечатление от их яркого в целом выступления на Евро, но результат есть результат. Англия наоборот смотрелась в полуфинале гораздо лучше Дании, тут результат закономерен, но вот пенальти на Стерлинге оставил горький привкус. Хотя для самих англичан, впервые вышедших в финал Евро, это мало что значит, раньше судьи ошибались и против них, теперь за них. Англия играет прагматично, почти не рискует, умеет отыгрываться, так что обыграть ее в основное время — тем более на «Уэмбли» — будет сложно. Считаем, что и здесь дело может дойти до серии пенальти.