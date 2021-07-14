«Спартак» продолжить побеждать при новом тренере: прогноз на матч с «Рубином»

«Спартак» в матче с «Сочи» показал, что уже хорошо готов к сезону. Прекрасно себя проявила группа игроков, которой надо доказывать право на место в основном составе. Бакаев и Мирзов организовали два гола еще в первом тайме, хороши были и Игнатов с Мелкадзе. Соболев впервые сыграл в это межсезонье и сразу отметился классным дальним ударом. Спартаковцы в тот день вообще забивал исключительно красиво: еще один выстрел в девятку удался Мозесу. У четверки защитников и Максименко (а позже у Реброва) было немного работы, и с задачей отыграть на ноль они справились.



«Рубин» тоже начал «Кубок Париматч Премьер» с победы. Команда Слуцкого победила «Химки» благодаря голу Хвичи на 90-й минуте. Будущее Кварацхелии сейчас — главный вопрос для казанцев, если главная звезда команды уйдет, то заменить его будет сложно. Хотя нового вингера «Рубин» уже купил: черногорца Хакшабановича за 6,5 млн евро. Новичок был активен с «Химками» и даже мог забить, но подвела реализация. Также казанцы укрепились опытным защитником Игнатьевым «из Локомотива» и готовы продать шведа Старфельта в «Селтик».