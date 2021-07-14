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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» продолжить побеждать при новом тренере: прогноз на матч с «Рубином»

Следим за подготовкой красно-белых к сезону.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в матче с «Сочи» показал, что уже хорошо готов к сезону. Прекрасно себя проявила группа игроков, которой надо доказывать право на место в основном составе. Бакаев и Мирзов организовали два гола еще в первом тайме, хороши были и Игнатов с Мелкадзе. Соболев впервые сыграл в это межсезонье и сразу отметился классным дальним ударом. Спартаковцы в тот день вообще забивал исключительно красиво: еще один выстрел в девятку удался Мозесу. У четверки защитников и Максименко (а позже у Реброва) было немного работы, и с задачей отыграть на ноль они справились.

«Рубин» тоже начал «Кубок Париматч Премьер» с победы. Команда Слуцкого победила «Химки» благодаря голу Хвичи на 90-й минуте. Будущее Кварацхелии сейчас — главный вопрос для казанцев, если главная звезда команды уйдет, то заменить его будет сложно. Хотя нового вингера «Рубин» уже купил: черногорца Хакшабановича за 6,5 млн евро. Новичок был активен с «Химками» и даже мог забить, но подвела реализация. Также казанцы укрепились опытным защитником Игнатьевым «из Локомотива» и готовы продать шведа Старфельта в «Селтик».

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Интересно, что обе команды скоро встретятся в 1-м туре чемпионата России. Так что сейчас весь вопрос в том, какие секреты оба тренеры будут готовы показать на предсезонном турнире. Кажется, что «Спартак» при Витории, хоть и под нагрузками, но здорово бежит в быстрые атаки, прессингует, у многих игроков есть мотивация проявить себя. Выбираем здесь победу «Спартака» за 2,00 в БК «Фонбет». Также стоит отметить, что в прошлом матче у красно-белых залетело почти все: 4 гола из 5 ударов в створ. Это очень высокая реализация, так что здесь не стоит ждать такой же результативности. В БК 1Х Ставка на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2,03.

Андрей Санталов

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