Испанию и Францию ждут сюрпризы на старте Олимпиады, а вот Бразилия разберется с Германией

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: Египет не проиграет за 3.91.

Нет, это не ошибка в оценке сил двух этих сборных. Испания, конечно, закономерно считается здесь фаворитом. По именам команда у испанцев громкая: тут и основной вратарь взрослой сборной Симон, и защита из игроков «Барселоны» (плюс Пау Торрес). А в атаке есть Ольмо, Педри, Оярсабаль… В заявку на Олимпиаду можно включить трех возрастных футболистов, у Испании это Асенсио («Реал»), Себаьлос («Арсенал») и Мерино («Реал Сосьедад») — не суперзвезды, но вполне качественные игроки. Кажется, что у Египта, который выиграл Африканскую лигу наций до 23 лет, мало шансов. Однако, фавориты редко начинают большие турниры с уверенных побед — пример Италии на Евро-2020 выглядит как исключение. Так, Бразилия на Играх в Рио стартовала с двух ничьих (и это с Неймаром в составе!). Испания провела один товарищеский матч перед Олимпиадой и сыграла вничью с Японией 1:1. «Красной фурии» еще надо сыграться, так что мини-сенсация во встрече с Египтом вполне возможна.

Прогноз: ничья за 3.45.

Франция входит в число трех главных претендентов на олимпийское золото в Токио. Молодежь «трехцветных» давно уже стала грозной силой в Европе, правда, на Олимпиаду в 21-м веке до этого не попадала. Сборная при этом недосчиталась многих талантливых игроков: сюда хотели приехать и Мбаппе, и 18-летний Камавинга… Поэтому под Игры в Японии сборную до 24 лет укрепили кем могли: 35-летним Жиньяком и 28-летним Товеном. В целом, громких имен в отличие от Испании тут почти нет, но, возможно, новая звезда взойдет на этом турнире. Мексика часто попадает на Олимпиаду, а в 2012-м и вовсе выиграла ее впервые в своей истории. В этот раз за сборную будет играть знаменитый вратарь Очоа — такие крупные турниры ему обычно хорошо удаются. С настроем у мексиканцев проблем не будет, так что шансы устоять против неразыгравшихся французов есть.

Прогноз: Бразилия победит и тотал меньше 2,5 за 3.75.

Бразилия прилетела в Токио защищать чемпионский титул, который выиграла в 2016-м на домашних Играх. Состав для этого более чем подходящий. Есть Ришарлисон из «Эвертона», опытнейший Дани Алвес, набравший хорошую форму этим летом Малком. Болельщики ЦСКА также могут увидеть здесь наконец своего защитника Фукса. Взять Кубок Америки в этом году у бразильцев не получилось, возможно, они отыграются на Олимпиаде. А вот у Германии были серьезные проблемы с заявкой на Игры в Японии. Многих игроков попросту не отпустили клубы. Немцы выиграли молодежный Евро в этом году, но на Олимпиаду из этого состава мало кто поехал. В нападении в итоге будет играть 33-летний Крузе («Унион»), опыта добавит также 27-летний Арнольд из «Вольфсбурга». Германия не доиграла контрольную встречу с Гондурасом (1:1) из-за расистского скандала, такие случаи могут отвлечь команду от чисто футбольной подготовки. Бразилия же размялась на ОАЭ перед Олимпиадой и готова начать сам турнир с победы.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. «Рапид» — «Спарта».

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. «Селтик» — «Мидтьюлланд».

Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» — «Бока Хуниорс».

Футбол. Кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика — Ямайка.

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. «Кайрат» — «Црвена Звезда».

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. «Слован Братислава» — «Янг Бойз».

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. «Олимпиакос» — «Нефтчи».

Футбол. Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. ПСВ — «Галатасарай».

Футбол. Олимпийский турнир. Новая Зеландия — Южная Корея.

Футбол. Олимпийский турнир. Япония — ЮАР.

В завершившемся 34-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.