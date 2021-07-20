«Финикс» не даст «Милуоки» стать чемпионом дома: прогноз на 6-й матч финала НБА
Развязка близка.
Развязка близка.
«Милуоки» продолжает удивлять. Проиграв два первых матча в финале, «Бакс» взяли три игры подряд, и теперь они в одной победе от первого титула за 50 лет. Начало пятой встречи в Финиксе не задалось, «Милуоки» уступал 16 очков после первой четверти, но команду спас Холидэй. Именно его своевременные попадания и цепкая игра в защите позволили переломить ход встречи. В итоге все снова решалось в самой концовке, и тут «Милуоки» выручила игра под своим кольцом. Сначала Яннис заблокировал Эйтона, а затем Холидэй вырвал мяч из рук Букера. Как результат — победа 123:119. Адетокумбо пока играет как главный претендент на MVP финала: 32,2 очка за игру, 13 подборов, 5,6 передач в среднем. И надо отметить помощь со стороны Миддлтона и Холидэя.
У лидера «Финикса» Букера такой помощи нет. Второй матч подряд он набирает 40 очков, а этого не хватает. «Санс» впервые в этом
Андрей Санталов.