«Финикс» не даст «Милуоки» стать чемпионом дома: прогноз на 6-й матч финала НБА

«Милуоки» продолжает удивлять. Проиграв два первых матча в финале, «Бакс» взяли три игры подряд, и теперь они в одной победе от первого титула за 50 лет. Начало пятой встречи в Финиксе не задалось, «Милуоки» уступал 16 очков после первой четверти, но команду спас Холидэй. Именно его своевременные попадания и цепкая игра в защите позволили переломить ход встречи. В итоге все снова решалось в самой концовке, и тут «Милуоки» выручила игра под своим кольцом. Сначала Яннис заблокировал Эйтона, а затем Холидэй вырвал мяч из рук Букера. Как результат — победа 123:119. Адетокумбо пока играет как главный претендент на MVP финала: 32,2 очка за игру, 13 подборов, 5,6 передач в среднем. И надо отметить помощь со стороны Миддлтона и Холидэя.

У лидера «Финикса» Букера такой помощи нет. Второй матч подряд он набирает 40 очков, а этого не хватает. «Санс» впервые в этом плей-офф проиграли три матча подряд, а 4 подряд они не проигрывал ни разу в этом сезоне. Если «Финикс» хочет продолжить борьбу за трофей, то Пол и Эйтон должны прибавить. На стороне «Санс» интересная статистика: только две команды выигрывали финал НБА в 6 матчах после того, как проиграли первые две встречи: «Портленд» в 1977-м и «Майами» в 2006-м. Учитывая, как тяжело выдать серию из 4 побед и какое давление будут чувствовать игроки «Милуоки», предлагаем рискнуть и выбрать победу «Финикса» в 6-м матче. БК «Фонбет» дает на это событие 2,4. Также ответственность должна сказаться на результативности встречи: второй прогноз — тотал очков меньше 221,5 за 1,96 в БК «Бетсити».