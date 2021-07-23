Карпин снова обыграет Шварца, разгром в Казани и коэффициент 35 в матче «Сочи»: угадываем необычные исходы

Прогноз: «Ростов» победит со счетом 2:0 — коэффициент 13.

«Ростов» пережил непростой год и готов снова бороться за еврокубки. По крайней мере, такую задачу назал обычно осторожный в высказываниях Карпин. Ростовчане сохранили всех важных игроков (такое с ними бывает редко), при этом взяли в нападение Комличенко и защитника Калинина из «Урала». «Динамо» показывало симпатичный футбол при Шварце в прошлом сезоне, но с молодежью стабильных результатов не было, поэтому лишь 7-е место. В этом сезоне от немецкого тренера ждут большего. Укрепились бело-голубые интересно: в команде теперь есть защитники Бальбуэна из «Вест Хэма» и Лаксальт из «Милана». При этом ушли медленные Каборе и Нойштедтер. Любопытно, что именно «Ростову» Шварц проиграл крупнее всего в России — 1:4. Шансы команды Карпина и в этот раз смотрятся лучше.

Прогноз: ничья в первом тайме и итоговая победа «Зенита» с тоталом больше 3,5 — коэффициент 15.

Тут «Химкам» вряд ли удастся сотворить сенсацию, но до перерыва навязать борьбу они могут. Все-таки «Зенит» приедет играть без Малкома, выход Дриусси (аргентинец собрался в США) и Дзюбы с первых минут тоже под вопросом. Да и на выезде питерцы редко громят соперников еще в первом тайме. Команда Черевченко выглядела беспомощной в недавнем предсезонном матче со «Спартаком» (1:5), но там не хватало сразу нескольких игроков основы. Теперь же надежда на легионеров Стоиновича и Сабовича, хотя во втором тайме преимущество игроков «Зенита» в классе все-таки скажется.

Прогноз: «Спартак» победит с разницей 3+ — коэффициент 10.

На предсезонном турнире в Москве «Спартак» поразил не только результатами (три крупные победы), но и игрой. Красно-белые выглядели раскованными, забивали дальними ударами, пятками и после красивых комбинаций. Теперь всё это они должны перенести на официальные матчи. «Рубин», проигравший два матча из трех на том же турнире, конечно, прибавит. Но, судя по всему, команда Слуцкого еще не готова физически к сезону, кто-то (в том числе защитники) пропустил часть подготовки из-за травм. В такой ситуации «Спартак» снова может покуражиться — перед Лигой чемпионов это пойдет только на пользу.

Прогноз: «Локомотив» выиграет второй тайм, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 11.

Николич недавно признался, что его команда сейчас не в лучшем состоянии. Новички продолжают адаптироваться, надо заменить ушедших Чорлуку, Мухина и Игнатьева. Но в домашнем матче «Локомотив» просто обязан реабилитироваться за недавний разгром от «Зенита» в Суперкубке. У «Арсенала» тоже идет перестройка команды, сильно обновилась линия обороны, и надо еще понять, кто будет отвечать в атаке за креатив. В прошлом сезоне Парфенову удалось спасти туляков от вылета в ФНЛ, в этом перед ним стоит похожая задача. Здесь делаем ставку на голы во втором тайме — по статистике он более результативный, чем первый.

Прогноз: «Урал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 11.

«Урал» не стал рисковать этим летом и готовился к чемпионату дома. Команду покинули сразу несколько важных игроков, среди них Погребняк, Эль-Кабир, Калинин и Страннберг. Взамен уральцы вернули вратаря Помазуна, арендовали грузинского таланта Гагнидзе и взяли несколько молодых игроков. И лучший бомбардир Бикфалви по-прежнему в команде. «Краснодар» — пока команда-загадка. На сборах «быки» не выиграли ни одного матча из 5. Из новичков в команде только форвард Ильин, а ушло минимум 7 игроков. Гончаренко пробует разные сочетания. Пока топ-клуб в таком сыром виде, «Урал» может этим воспользоваться. Год назад команда Матвеева, кстати, обыграла «Краснодар» дома 1:0.

Прогноз: «Ахмат» победит и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.

Талалаев приедет в Самару брать реванш за поражение в полуфинале Кубка России. Тренер и сам раньше работал в «Крыльях», так что для него этот матч вдвойне принципиальный. Интересно, что помогать теперь Талалаеву в «Ахмате» будет знаменитый Яя Туре. На стороне грозненцев и статистика: 4 последних матча в Самаре они выиграли. У «Крыльев Советов» главная проблема — травма лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева. Из «Спартака» в команду прибыл Глушенков, но неизвестно, сыграет ли он в первом туре.

Прогноз: «Уфа» победит и тотал меньше 1,5 — коэффициент 13.

Если где-то и ждать сенсацию в первом туре РПЛ, то здесь. ЦСКА смотрится слабее остальных топ-клубов России, а назначение молодого тренера Алексея Березуцкого вряд ли вселяет уверенность в болельщиков красно-синих. Здесь по-прежнему много хороших и опытных игроков, есть и интересные молодые футболисты, но не факт, что из них получится сделать команду. По крайней мере, к старту чемпионата — и «Уфа» вполне может этим воспользоваться. При новом тренере Стукалове уфимцы заиграли смелее, и весной, уже отнимали очки у ЦСКА и «Спартака» в Москве. Почему бы им не сделать это еще раз?

Прогноз: победа «Сочи» при том, что первый тайм выиграет «Нижний Новгород» — коэффициент 35.

Супервысокий коэффициент даже для этой рубрики, но почему бы не рискнуть? Даже «Тамбову» удавалось как-тот выиграть один тайм (у «Ротора»), а «Нижний Новгород», хоть и новичок лиги, посильнее его будет. Кержаков наверняка хочет ярко дебютировать в РПЛ как тренер и найдет нужные слова для команды, которой еще предстоит сыгрываться. В «Сочи» много перемен в составе, но остались две главные фигуры: мозг команды Нобоа и тренер Федотов, о котором уже начали говорить применительно к сборной России. Южане еще вкатываются в сезон, при этом уже успели разгромить азербайджанский клуб «Кешля» (3:0) в отборе Лиги конференций. Здесь в первом тайме может сказаться недонастрой, а после перерыва скажется уже класс сочинцев.