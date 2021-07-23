Карпин снова обыграет Шварца, разгром в Казани и коэффициент 35 в матче «Сочи»: угадываем необычные исходы
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Прогноз: «Ростов» победит со счетом 2:0 — коэффициент 13.
«Ростов» пережил непростой год и готов снова бороться за еврокубки. По крайней мере, такую задачу назал обычно осторожный в высказываниях Карпин. Ростовчане сохранили всех важных игроков (такое с ними бывает редко), при этом взяли в нападение Комличенко и защитника Калинина из «Урала». «Динамо» показывало симпатичный футбол при Шварце в прошлом сезоне, но с молодежью стабильных результатов не было, поэтому лишь 7-е место. В этом сезоне от немецкого тренера ждут большего. Укрепились
Прогноз: ничья в первом тайме и итоговая победа «Зенита» с тоталом больше 3,5 — коэффициент 15.
Тут «Химкам» вряд ли удастся сотворить сенсацию, но до перерыва навязать борьбу они могут.
Прогноз: «Спартак» победит с разницей 3+ — коэффициент 10.
На предсезонном турнире в Москве «Спартак» поразил не только результатами (три крупные победы), но и игрой.
Прогноз: «Локомотив» выиграет второй тайм, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 11.
Николич недавно признался, что его команда сейчас не в лучшем состоянии. Новички продолжают адаптироваться, надо заменить ушедших Чорлуку, Мухина и Игнатьева. Но в домашнем матче «Локомотив» просто обязан реабилитироваться за недавний разгром от «Зенита» в Суперкубке. У «Арсенала» тоже идет перестройка команды, сильно обновилась линия обороны, и надо еще понять, кто будет отвечать в атаке за креатив. В прошлом сезоне Парфенову удалось спасти туляков от вылета в ФНЛ, в этом перед ним стоит похожая задача. Здесь делаем ставку на голы во втором тайме — по статистике он более результативный, чем первый.
Прогноз: «Урал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 11.
«Урал» не стал рисковать этим летом и готовился к чемпионату дома. Команду покинули сразу несколько важных игроков, среди них Погребняк,
Прогноз: «Ахмат» победит и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.
Талалаев приедет в Самару брать реванш за поражение в полуфинале Кубка России. Тренер и сам раньше работал в «Крыльях», так что для него этот матч вдвойне принципиальный. Интересно, что помогать теперь Талалаеву в «Ахмате» будет знаменитый Яя Туре. На стороне грозненцев и статистика: 4 последних матча в Самаре они выиграли. У «Крыльев Советов» главная проблема — травма лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева. Из «Спартака» в команду прибыл Глушенков, но неизвестно, сыграет ли он в первом туре.
Прогноз: «Уфа» победит и тотал меньше 1,5 — коэффициент 13.
Если
Прогноз: победа «Сочи» при том, что первый тайм выиграет «Нижний Новгород» — коэффициент 35.
Супервысокий коэффициент даже для этой рубрики, но почему бы не рискнуть? Даже «Тамбову» удавалось
Андрей Санталов