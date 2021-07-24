Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Швеция
Австралия
11
Футбол. Сборные
2-й тайм
Китай
Замбия
34
Футбол. Сборные
13:30
Япония
Великобритания
Футбол. Сборные
14:00
Нидерланды
Бразилия
Футбол. Сборные
10:30
Чили
Канада
12
Футбол. Сборные
14:30
Новая Зеландия
США
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Алания
Футбол. Премьер-лига
17:30
Химки
Зенит
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Спартак-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Томь
Футбол. Первый дивизион
19:00
Краснодар-2
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Спартак
Все события
Фоторепортажи
5Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
9Обновленная «Формула-1»: как будут выглядеть болиды будущего
11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкой прогулки для дрим-тим не будет: прогноз на матч Олимпиады США — Франция

Смотрим на суперзвезд НБА в Японии.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: AFP 2021

Сборная США прилетела в Токио за 4-м олимпийским золотом подряд. Главная звезда команды Дюрэнт хорошо знает, что такое Олимпиада, он побеждал с дрим-тим в 2012-м и 2016-м. Как обычно американцы привезли мощный состав: тут и супербомбардир Лиллард («Портленд»), и Тэйтум («Бостон»), и Грин («Голден Стэйт»). К ним в последний момент добавились финалисты НБА Букер («Финикс») и Миддлтон с Холидэем («Милуоки»). У громкой по именам сборной США — только одна проблемы: они еще не успели сыграться. На сборах американцы проиграли два контрольных матча Нигерии и Австралии (такое с дрим-тим бывает очень редко), затем, правда, победили Аргентину и Испанию.

Франция на двух последних Олимпиадах попадала в одну группу с США и дважды проигрывала: 71:98 и 97:100. Зато именно французы нанесли поражение американцам на последнем чемпионате мира в 2019 году — 89:79. Таких ярких звезд бомбардиров здесь нет, зато есть лучший оборонительный игрок НБА этого сезона Гобер («Юта»), ему помогут Батюм («Бостон»), Нтиликина («Нью-Йорк») и хорошо нам знакомый де Коло («Фенербахче»). В группе также есть сборные Ирана и Чехии — с такими командами Франции вполне по силам выйти в плей-офф со второго места.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но можно побороться и с США в первом туре. Тренер Попович уверяет, что готовился два года к этой встрече с французами, американцы хотят отомстить за поражение двухлетней давности. Однако Франция может воспользоваться несыгранностью дрим-тим. США еще надо адаптироваться в Японии, плюс правила ФИБА отличаются от правил НБА, здесь так свободно проходить к кольцу не дают. В любом случае, даже если американцы победят, то разгром тут вряд ли будет. Выбираем победу Франции с форой +13,5 за 1,72 в БК «Марафон». Также учитывая хорошую игру французов в обороне, стоит присмотреться к тоталу меньше 179,5 — БК «Париматч» дает на него 1,71.

Андрей Санталов.

Не золотые нервы: последний выстрел лишил Галашину победы на ОИ
Сборная России по волейболу уверенно обыграла Аргентину
Орлов о Карпине и Дзюбе: Личные моменты нужно засунуть глубоко
Серебряную призерку Олимпиады Галашину представят к госнаграде
Хачанов и Рублев проиграли в первом круге ОИ американской паре
Эквадор завоевал второе золото в истории Олимпийских игр
Мужская сборная России 3 на 3 разгромила Китай на Олимпиаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь