Легкой прогулки для дрим-тим не будет: прогноз на матч Олимпиады США — Франция
Смотрим на суперзвезд НБА в Японии.
Смотрим на суперзвезд НБА в Японии.
Сборная США прилетела в Токио за 4-м олимпийским золотом подряд. Главная звезда команды Дюрэнт хорошо знает, что такое Олимпиада, он побеждал с
Франция на двух последних Олимпиадах попадала в одну группу с США и дважды проигрывала: 71:98 и 97:100. Зато именно французы нанесли поражение американцам на последнем чемпионате мира в 2019 году — 89:79. Таких ярких звезд бомбардиров здесь нет, зато есть лучший оборонительный игрок НБА этого сезона Гобер («Юта»), ему помогут Батюм («Бостон»), Нтиликина («Нью-Йорк») и хорошо нам знакомый де Коло («Фенербахче»). В группе также есть сборные Ирана и Чехии — с такими командами Франции вполне по силам выйти в
Но можно побороться и с США в первом туре. Тренер Попович уверяет, что готовился два года к этой встрече с французами, американцы хотят отомстить за поражение двухлетней давности. Однако Франция может воспользоваться несыгранностью
Андрей Санталов.