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07:08 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА и «Локо» разойдутся миром, «Зенит» и «Спартак» победят в РПЛ, а «ПСЖ» возьмет Суперкубок Франции

Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.

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Источник: РИА "Новости"

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«Крылья Советов — «Спартак»

Прогноз: «Спартак» победит и обе забьют — нет за 3.10.

Дебют Витории в РПЛ получился неудачным, «Спартак» уступил «Рубину», хотя еще недавно громил его 4:0. В Казани красно-белые больше атаковали, чаще били, подали 10 угловых, но мяч упорно не шел в ворота. На предсезонном турнире голы спартаковцам давались легко, здесь же не везло Соболеву, Ларссону (швед еще и привез голевую атаку на свои ворота), не помог и выход на замену Мелкадзе. «Крылья Советов» тоже проиграли в 1-м туре, самарцы дома уступили «Ахмату». Хотя и тут можно посетовать на невезение в конце матча бомбардир Сергеев мог сделать счет 2:2, но попал в штангу. Матч в Самаре, снова пройдет, по сути, без болельщиков, а без поддержки на трибунах чемпиону ФНЛ будет тяжело что-то противопоставить разозленному «Спартаку».

ЦСКА — «Локомотив»

Прогноз: ничья за 3.25.

А вот Алексей Березуцкий начал тренерскую карьеру с победы, его ЦСКА взял три очка с «Уфой». К игре армейцев, правда, есть вопросы, такую победу со счетом 1:0 сложно назвать убедительной. Но стоит отметить, что ЦСКА играл без Влашича. Чалов теперь выходит на правом краю атаки, а Дзагоев появился на поле только во втором тайме. Алан как раз и организовал победный гол, точно навесив с углового на Заболотного. К «Локомотиву» тоже много вопросов — и игровых, и нефутбольных. Команда Николича только в конце матча вырвала победу у «Арсенала» (тоже спасли угловые плюс удаление у соперника). А тут еще появилась информация, что «Локо» хочет распродать своих лидеров, и реакции от клуба на это пока нет. Пока оба топ-клуба не в лучшей форме, так что ничья здесь выглядит логичным результатом.

«Ростов» — «Зенит»

Прогноз: «Зенит» победит с разницей 1 за 3.25.

К «Ростову» теперь особое внимание после назначения Карпина главным тренером сборной России. Обычно такое совмещение сказывается не очень хорошо на клубе, так что ростовчанам стоит запастись терпением в этом сезоне. Домашний матч против «Динамо» не был провальным, но своими шансами лучше воспользовались динамовцы — 0:2 для команды Карпина. «Зенит» продолжает разыгрываться, первый тайм с «Химками» чемпион провел не спеша, а после перерыва дожал соперника — помог выход такого джокера, как Ерохин. Семак на время Олимпиады остался без Малкома, а теперь может лишиться еще и Азмуна. Эти трансферные слухи могут повлиять на игру «Зенита», но побеждать в Ростове он должен.

«Лилль» — «ПСЖ»

Прогноз: «ПСЖ» победит и обе забьют за 3.20.

«ПСЖ» и «Лилль» откроют сезон в Израиле матчем за Суперкубок Франции. В прошлом сезоне «догам» удалось прервать гегемонию парижан и стать чемпионами. После успеха такие команды часто разбирают. Пока что «Лилль» остался без вратаря Меньяна (21 матч на ноль!), но других лидеров, включая Йылмаза и Языджи, удалось сохранить. А вот «ПСЖ» мощно усилился этим летом, в Париж переехали голкипер Доннарумма, защитники Рамос и Хакими, а также полузащитник Вейналдум. Трансферы явно сделаны с прицелом на Лигу чемпионов, но и про остальные трофеи парижане не забывают. Первый они могут взять уже в ближайшем матче.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. РПЛ. «Арсенал» — «Рубин».

Футбол. РПЛ. «Уфа» — «Динамо».

Футбол. ФНЛ. «Краснодар-2» — «Олимп» Долгопрудный.

Футбол. ФНЛ. «Нефтехими» — «Металлург» Липецк.

Футбол. ФНЛ. «Кубань» — «Спартак-2».

Футбол. ФНЛ. «Ротор» — «Волгарь» Астрахань.

Футбол. РПЛ. «Урал» — «Нижний Новгород».

Футбол. РПЛ. «Краснодар» — «Химки».

Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Сочи».

В завершившемся 37-м туре игры Х50 одному участнику удалось угадать 11 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 250 000 рублей.

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Андрей Санталов

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