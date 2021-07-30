2:2 в матче ЦСКА — «Локо», «Спартак» выиграет второй тайм у «Крыльев», а «Зенит» — у «Ростова»: угадываем необычные исходы
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Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Прогноз: «Спартак» победит во втором тайме, и обе команды при этом забьют — коэффициент 11.
Через несколько дней «Спартак» ждет важнейший матч в Лиге чемпионов с «Бенфикой», но пока
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Прогноз: «Рубин» победит и тотал больше 4,5 — коэффициент 17.
«Рубин» в последние годы исторически хорошо играет с «Арсеналом»: 4 победы в последних 4 матчах, последнее поражение было в 2016-м. Уже при Слуцком казанцы уходили с 0:2 в Туле на 4:2. А дома «Рубин в прошлом сезоне выиграл 3:1, то есть много голов в личных встречах этих команда — это норма. По первому туру уже было видно, что Хвича и Деспотович в хорошей форме, без забитых мячей такие мастера явно будут недолго. У «Арсенала» же почти полностью поменялась оборона, одно из слабых мест, как показал первый тур, игра у своих ворот при стандартах. Пока что силы команд неравны, «Рубин» после победы над «Спартаком» должен брать три очка и здесь.
Прогноз: «Динамо» победит и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 13.
У «Динамо» статистика личных встреч с «Уфой» еще лучше: 8 побед и 4 ничьих в 12 матчах РПЛ. Шварц продолжает доверять молодым игрокам, а те платят за такое доверие голами. В матче с «Ростовом» у
Прогноз: ничья со счетом 2:2 — коэффициент 13.
Обе команды оставили противоречивые впечатления по первому туру. ЦСКА осторожничал в первом тайме с «Уфой» и лишь после перерыва заиграл смелее. Зато Заболотный сразу показал, что готов без раскачки забивать за
Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на ничью 2:2 в матче ЦСКА — «Локомотив» сыграет, то выигрыш составит 13 000 рублей.
Прогноз: «Урал» победит в первом тайме 2:0 — коэффициент 11.
«Урал» как мог навязал борьбу «Краснодару» в первом туре и даже имел шансы зацепиться за очки, но Бикфалви не забил пенальти. А во втором тайме сказался уже класс краснодарцев. Теперь же у екатеринбуржцев есть шанс реабилитироваться, ведь к ним в гости приезжает новичок РПЛ. Да, команда Кержакова неожиданно обыграла дома «Сочи», но по составу «Нижний Новгород» уступает почти всем клубам РПЛ. Вряд ли этот клуб, конечно, повторит историю «Тамбова», хотя долги были, но клуб активно укрепляется и опытными российскими игроками, и иностранцами. Но с ходу взять очки в двух встречах подряд шансов мало. Тем более, «Урал» традиционно хорош на своем поле.
Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 3,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 17.
«Ростов» в первом матче вышел играть без двух важных футболистов основы: Норманна, помогающего начинать атаки, и форварда Соу. Возможно, именно их не хватило в достаточно равной встрече с «Динамо». Команда Карпина начала сезон с домашнего поражения 0:2, а теперь нового главного тренера сборной России проэкзаменуют «Зенит». Чемпион пока не набрал ход, но и в таком состоянии взял три очка в «Химках».
Прогноз: «Краснодар» победит со счетом 4:0 — коэффициент 17.
«Краснодар» со старта сезона показал, что команда хочет вернуться в число лидеров лиги.
Прогноз: «Ахмат» победит с разницей 3+ — коэффициент 16.
У «Сочи» сразу самый тяжелый график среди российских клубов, команда Федотова уже сыграла три официальных матча за неделю. В квалификации Лиги конференций все хорошо, две победы из двух, а вот в РПЛ случилась осечка в Нижнем Новгороде. Есть проблемы и со свежестью и распределением ролей в атаке: кто готов взять на себя роль бомбардира? «Ахмат» выиграл принципиальный матч в Самаре в 1-м туре, отомстив за поражение в полуфинале Кубка России. Теперь можно и разобраться дома с уставшим «Сочи».
Андрей Санталов