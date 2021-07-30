2:2 в матче ЦСКА — «Локо», «Спартак» выиграет второй тайм у «Крыльев», а «Зенит» — у «Ростова»: угадываем необычные исходы

Прогноз: «Спартак» победит во втором тайме, и обе команды при этом забьют — коэффициент 11.

Через несколько дней «Спартак» ждет важнейший матч в Лиге чемпионов с «Бенфикой», но пока красно-белым не до этого, надо исправляться за поражение в Казани. По игре красно-белые выглядели неплохо, но подвела реализация. В клубе по-прежнему большего ждут от Промеса, прибавлять нужно и остальным лидерам «Спартака». У «Крыльев Советов» одна из самых молодых команд в РПЛ, стабильных результатов от них ждать пока рано. На кураже самарцы могут биться с любым соперником, но пока их перспективы — борьба за выживание. «Спартак» — конечно, фаворит в этой встрече, и его победа оценивается невысоким коэффициентом. А вот если взять только второй тайм, когда по статистике забивается больше голов — совсем другое дело.

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Прогноз: «Рубин» победит и тотал больше 4,5 — коэффициент 17.

«Рубин» в последние годы исторически хорошо играет с «Арсеналом»: 4 победы в последних 4 матчах, последнее поражение было в 2016-м. Уже при Слуцком казанцы уходили с 0:2 в Туле на 4:2. А дома «Рубин в прошлом сезоне выиграл 3:1, то есть много голов в личных встречах этих команда — это норма. По первому туру уже было видно, что Хвича и Деспотович в хорошей форме, без забитых мячей такие мастера явно будут недолго. У «Арсенала» же почти полностью поменялась оборона, одно из слабых мест, как показал первый тур, игра у своих ворот при стандартах. Пока что силы команд неравны, «Рубин» после победы над «Спартаком» должен брать три очка и здесь.

Прогноз: «Динамо» победит и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 13.

У «Динамо» статистика личных встреч с «Уфой» еще лучше: 8 побед и 4 ничьих в 12 матчах РПЛ. Шварц продолжает доверять молодым игрокам, а те платят за такое доверие голами. В матче с «Ростовом» у бело-голубых отличились как раз Захарян и Тюкавин. Плюс опытные новички Лаксальт и Бальбуэна тоже смотрелись хорошо. «Уфе» не очень повезло с календарем. С ЦСКА уже сыграли (0:1), а после «Динамо» команду Стукалова ждет «Локомотив». Уфимский клуб вполне может остаться с нулем очков после 3 туров, впрочем, и до старта сезона было понятно, что команде снова придется бороться за выживание.

Прогноз: ничья со счетом 2:2 — коэффициент 13.

Обе команды оставили противоречивые впечатления по первому туру. ЦСКА осторожничал в первом тайме с «Уфой» и лишь после перерыва заиграл смелее. Зато Заболотный сразу показал, что готов без раскачки забивать за топ-клуб (а не только в «Сочи»), Дзагоев тоже в хорошей форме — тренер Березуцкий вполне может рассчитывать на атаку. У «Локомотива» никак не получалось забить 80 минут в игре с «Арсеналом», но потом прорвало: дубль Жемалетдинова и гол Смолова. Очень похоже на весну 2021-го, когда «Локо» победил в 11 матчах подряд. Сейчас игровые проблемы есть, но есть они и у ЦСКА, так что тут вполне может получиться результативная ничья.

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Прогноз: «Урал» победит в первом тайме 2:0 — коэффициент 11.

«Урал» как мог навязал борьбу «Краснодару» в первом туре и даже имел шансы зацепиться за очки, но Бикфалви не забил пенальти. А во втором тайме сказался уже класс краснодарцев. Теперь же у екатеринбуржцев есть шанс реабилитироваться, ведь к ним в гости приезжает новичок РПЛ. Да, команда Кержакова неожиданно обыграла дома «Сочи», но по составу «Нижний Новгород» уступает почти всем клубам РПЛ. Вряд ли этот клуб, конечно, повторит историю «Тамбова», хотя долги были, но клуб активно укрепляется и опытными российскими игроками, и иностранцами. Но с ходу взять очки в двух встречах подряд шансов мало. Тем более, «Урал» традиционно хорош на своем поле.

Прогноз: «Зенит» победит и тотал больше 3,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 17.

«Ростов» в первом матче вышел играть без двух важных футболистов основы: Норманна, помогающего начинать атаки, и форварда Соу. Возможно, именно их не хватило в достаточно равной встрече с «Динамо». Команда Карпина начала сезон с домашнего поражения 0:2, а теперь нового главного тренера сборной России проэкзаменуют «Зенит». Чемпион пока не набрал ход, но и в таком состоянии взял три очка в «Химках». Все-таки у питерцев на замену всегда могут выйти свежие Ерохин и Сутормин и решить исход матча, для РПЛ это уже большое преимущество над конкурентами. В прошлом туре такая ставка сработала в игре «Зенита», проверим ее еще раз.

Прогноз: «Краснодар» победит со счетом 4:0 — коэффициент 17.

«Краснодар» со старта сезона показал, что команда хочет вернуться в число лидеров лиги. Все-таки «быки» не привыкли оставаться без еврокубков и борьбы за медали. Команда Гончаренко создала много моментов в игре с «Уралом» — при определенном везении их хватило был голов на 6. Но и три — вполне приличный показатель, важно еще и то, что сразу забил новичок Кордоба, на которого потратили 20 млн евро. «Химки», сколько могли, держались с «Зенитом», забили вполне такой рабочий гол в первом тайме, но в итоге все-таки проиграли. Команда серьезно обновилась, так что у Черевченко сейчас много работы. На сенсацию здесь рассчитывать вряд ли приходится.

Прогноз: «Ахмат» победит с разницей 3+ — коэффициент 16.

У «Сочи» сразу самый тяжелый график среди российских клубов, команда Федотова уже сыграла три официальных матча за неделю. В квалификации Лиги конференций все хорошо, две победы из двух, а вот в РПЛ случилась осечка в Нижнем Новгороде. Есть проблемы и со свежестью и распределением ролей в атаке: кто готов взять на себя роль бомбардира? «Ахмат» выиграл принципиальный матч в Самаре в 1-м туре, отомстив за поражение в полуфинале Кубка России. Теперь можно и разобраться дома с уставшим «Сочи».