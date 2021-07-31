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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов поборется за золото Олимпиады: прогноз на финал со Зверевым

Шансы есть.

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Источник: Reuters

Впервые с 2000 года российский теннисист дошел до финала Олимпиады по теннису. Причем сделал это не вторая ракетка мира Медведев, а 4-й номер в России Хачанов. Для Карена последние несколько лет складывались неудачно, последний раз в финале он играл в 2018-м, когда в Париже обыграл Джоковича. Но, как он сам рассказал, во многом это было связано с психологией, а сейчас в этом аспекте Хачанов прибавил. На Олимпиаде в Токио Карен прошел Нисиоку, Дакворта, опасного Шварцмана, Умбера и обидчика Медведева — Каррено-Бусту.

Зверев уже сотворил сенсацию в Японию, ведь в полуфинале он одолел самого Джоковича. Серб ехал на Олимпиаду с мечтой наконец-то выиграть золото, но это ему опять не удалось. Зверев проиграл первый сет 1:6 и уступал во втором, но смог переломить ход поединка и победить 6:3, 6:1. До этого из относительно известных соперников у него были Басилашвили и Шарди, с обоими немец с русскими корнями справился в двух партиях. Это уже достаточно успешный год для Зверева он выиграл два турнира ATP, включая престижный в Мадриде, и дошел до полуфинала на «Ролан Гаррос».

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Зверев, конечно, является фаворитом в финале, но как минимум навязать борьбу ему Хачанов может. Плюс неизвестно, сколько сил осталось у Александра после такой битвы с Джоковичем. На стороне немца мощная подача, для такого покрытия, как хард, это важно. У Хачанова она тоже есть, но не такая стабильная, как у Зверева. Стили двух теннисистов похожи, в личных встречах у них ничья 2:2. Но именно две последние встречи на харде остались за Кареном. В БК «Марафон» поставить на победу Хачанова с подстраховкой в виде форы +3,5 можно за 1,97. Также вряд ли тут будет разгром, поэтому есть смысл взять тотал геймов больше 22,5 — в БК «Бетсити» на это дают 1,9.

Андрей Санталов

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