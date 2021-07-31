Хачанов поборется за золото Олимпиады: прогноз на финал со Зверевым
Шансы есть.
Шансы есть.
Впервые с 2000 года российский теннисист дошел до финала Олимпиады по теннису. Причем сделал это не вторая ракетка мира Медведев, а 4-й номер в России Хачанов. Для Карена последние несколько лет складывались неудачно, последний раз в финале он играл в 2018-м, когда в Париже обыграл Джоковича. Но, как он сам рассказал, во многом это было связано с психологией, а сейчас в этом аспекте Хачанов прибавил. На Олимпиаде в Токио Карен прошел Нисиоку, Дакворта, опасного Шварцмана, Умбера и обидчика Медведева —
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Зверев, конечно, является фаворитом в финале, но как минимум навязать борьбу ему Хачанов может. Плюс неизвестно, сколько сил осталось у Александра после такой битвы с Джоковичем. На стороне немца мощная подача, для такого покрытия, как хард, это важно. У Хачанова она тоже есть, но не такая стабильная, как у Зверева. Стили двух теннисистов похожи, в личных встречах у них ничья 2:2. Но именно две последние встречи на харде остались за Кареном. В БК «Марафон» поставить на победу Хачанова с подстраховкой в виде форы +3,5 можно за 1,97. Также вряд ли тут будет разгром, поэтому есть смысл взять тотал геймов больше 22,5 — в БК «Бетсити» на это дают 1,9.
Андрей Санталов