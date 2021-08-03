Победа «Спартака» в ЛЧ, сложный выезд для Головина и бельгийский тест для обновленного «Шахтера»
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: ничья за 3.50.
О «Спарте» приятные воспоминания остались у ростовских болельщиков, их команда прошла чешскую в 2017-м в 1/16 финала Лиги Европы. Больше у пражского клуба особых успехов в еврокубках не было, в прошлом сезоне он не вышел из группы в ЛЕ, там, правда, пришлось играть с «Миланом» и «Лиллем». В чемпионате страны последнее золото тоже было уже достаточно давно, в 2014-м. «Монако» мощно провел второй круг в прошлом сезоне и опередил «Лион» в борьбе за 3-е место. Теперь команда Головина хочет вернуться в групповой этап ЛЧ спустя два года. Александр, кстати, отличился в двух последних товарищеских матчах: 2:1 с «Вольфсбургом» и 1:2 с «Реал Сосьедадом». Монегаски, конечно, сильнее в этой паре, но они еще не проводили официальных встреч, а у «Спарты» таких уже 4. Лучшая сыгранность может помочь чехам зацепиться за ничью дома.
Прогноз: «Шахтер» победит и тотал больше 2,5 за 3.45.
«Шахтер» впервые за долгое время упустил чемпионский титул, и в новом сезоне намерен его вернуть. «Горняки» поменяли тренера, уговорив приехать интересного итальянца Де Дзерби. А также купили игроков на 46 млн евро, самый дорогой трансфер — Педриньо из «Бенфики» (18 млн).
Прогноз: «Спартак» победит за 3.15.
«Спартак» просто обязан побеждать дома — в гостях нашим клубам традиционно играть сложнее. Да, «Краснодар» так недавно прошел «Порту» за счет победы на выезде, но это, скорее, исключение из правил. К тому же Витория прекрасно знает свой бывший клуб и должен к нему хорошо подготовиться. А еще «Спартаку» в первых двух турах РПЛ сильно не везет в реализации моментов —
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Мальме» — «Глазго Рейнджерс».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. ПСВ — «Мидтьюлланд».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. ЧФР — «Янг Бойз».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Олимпиакос» — «Лудогорец».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Црвена Звезда» — «Шериф».
Футбол. Кубок Либертадорес. «Флуминенсе» — «Серро Портеньо».
Футбол. Чемпионат Колумбии. «Индепендьенте Санта-Фе» — «Атлетико Насьональ».
Футбол. Швеция, 2-й дивизион. «Васалунд» — «Хельсингборг».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Динамо Загреб» — «Легия».
Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Ференцварош» — «Славия».
В завершившемся 38-м туре игры Х50 семь участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов