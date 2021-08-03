Победа «Спартака» в ЛЧ, сложный выезд для Головина и бельгийский тест для обновленного «Шахтера»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.50.

О «Спарте» приятные воспоминания остались у ростовских болельщиков, их команда прошла чешскую в 2017-м в 1/16 финала Лиги Европы. Больше у пражского клуба особых успехов в еврокубках не было, в прошлом сезоне он не вышел из группы в ЛЕ, там, правда, пришлось играть с «Миланом» и «Лиллем». В чемпионате страны последнее золото тоже было уже достаточно давно, в 2014-м. «Монако» мощно провел второй круг в прошлом сезоне и опередил «Лион» в борьбе за 3-е место. Теперь команда Головина хочет вернуться в групповой этап ЛЧ спустя два года. Александр, кстати, отличился в двух последних товарищеских матчах: 2:1 с «Вольфсбургом» и 1:2 с «Реал Сосьедадом». Монегаски, конечно, сильнее в этой паре, но они еще не проводили официальных встреч, а у «Спарты» таких уже 4. Лучшая сыгранность может помочь чехам зацепиться за ничью дома.

Прогноз: «Шахтер» победит и тотал больше 2,5 за 3.45.

«Шахтер» впервые за долгое время упустил чемпионский титул, и в новом сезоне намерен его вернуть. «Горняки» поменяли тренера, уговорив приехать интересного итальянца Де Дзерби. А также купили игроков на 46 млн евро, самый дорогой трансфер — Педриньо из «Бенфики» (18 млн). Экс-рулевой «Сассуоло» теперь будет ставить доминирующий футбол в «Шахтере»: главное — контроль мяча и мгновенный прессинг соперника. «Генк» едва не опередил «Брюгге» в чемпионской гонке в Бельгии, но все-таки остался вторым. Команда со скромным по европейским меркам бюджетом делает ставку на атаку, при этом сама пропускает достаточно много. «Генк» уже успел проиграть два матча (в том числе за Суперкубок) в этом сезоне, а «Шахтер» стартовал на Украине с двух побед. Тут шансы гостей выше, при этом голов должно быть много.

Прогноз: «Спартак» победит за 3.15.

«Спартак» просто обязан побеждать дома — в гостях нашим клубам традиционно играть сложнее. Да, «Краснодар» так недавно прошел «Порту» за счет победы на выезде, но это, скорее, исключение из правил. К тому же Витория прекрасно знает свой бывший клуб и должен к нему хорошо подготовиться. А еще «Спартаку» в первых двух турах РПЛ сильно не везет в реализации моментов — когда-то же удача должна повернуться к красно-белым лицом? «Бенфика» пока не играла официальных матчей, в двух последних португальцы победили «Лилль» (1:0) и разошлись миром с «Марселем» (1:0). Так что более ранний вход в сезон — тоже на руку «Спартаку». «Бенфика» по традиции обновила летом состав, главной покупкой стал форвард Яремчук из «Гента» за 17 млн евро. Новичкам еще надо сыграться — в этом тоже шанс «Спартака».

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Мальме» — «Глазго Рейнджерс».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. ПСВ — «Мидтьюлланд».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. ЧФР — «Янг Бойз».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Олимпиакос» — «Лудогорец».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Црвена Звезда» — «Шериф».

Футбол. Кубок Либертадорес. «Флуминенсе» — «Серро Портеньо».

Футбол. Чемпионат Колумбии. «Индепендьенте Санта-Фе» — «Атлетико Насьональ».

Футбол. Швеция, 2-й дивизион. «Васалунд» — «Хельсингборг».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Динамо Загреб» — «Легия».

Футбол. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. «Ференцварош» — «Славия».

В завершившемся 38-м туре игры Х50 семь участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.