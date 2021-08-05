Ничья в матче «Сочи», «Рубин» выиграет в Польше, а «Локомотив» разберется с «Уфой»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.15.

«Сочи» удачно дебютировал в еврокубках, разгромив азербайджанскую «Кешлю» 7:2 по итогам двух матчей. В чемпионате России тоже получилось исправиться за неожиданное поражение от «Нижнего Новгорода» — команда Федотова разобралась в Грозном с «Ахматом». Секрет успеха все тот же: Нобоа раздает такие передачи, что с них забивают не только свои, но и чужие. «Партизан» — часто играет в Лиге Европы, это одно из преимуществ гостей. Также сербские команды традиционно сильно играют в защите, ма что позволяя своим соперникам. В чемпионате у «Партизана» три победы из трех с общей разницей 10−0. А в предыдущем раунде квалификации команда справилась со словацким ДАК 1:0 и 2:0. Так что испытание для «Сочи» будет серьезным, но дома «леопарды» не должны проиграть.

Прогноз: «Рубин» победит и тотал меньше 2,5 за 3.55.

Как и «Сочи», польский «Ракув» впервые играет в еврокубках. В прошлом сезоне команда из Ченстоховы стала второй в чемпионате и выиграла Кубок страны. У «Ракува» 14 легионеров, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром стал испанец Иви. В воскресенье тренер польской команды дал отдохнуть основным игрокам, пожертвовав матчем против «Ягеллонии» и получил 0:3. «Рубин» был плох на предсезонке, но к старту РПЛ преобразился. Команда Слуцкого уже взяла 6 очков из 6, одолев «Спартак» и разгромив «Арсенал». Плотный календарь, конечно, может повлиять на физическую форму казанцев, но в этой паре они фавориты и должны побеждать уже в первом матче.

Прогноз: «Локомотив» победит и тотал больше 2,5 за 3,85.

«Уфа» чуть было не сотворила чудо в прошлом туре: в меньшинстве отыгралась с 0:2 против «Динамо». Но грубые ошибки в обороне не позволили набрать хотя бы очко. Уфимцы не успевали за резкой и техничной молодежью динамовцев, теперь их ждет еще одно испытание. «Локомотив» же продолжает побеждать, несмотря на шумиху вокруг команды в СМИ. Команда Николича разобралась с ЦСКА — снова классно себя проявили Смолов и Жемалетдинов. Кроме того, «железнодорожники» расстались с Крыховяком и купили армейца Тикнизяна. Также клуб поддержал тренера команды, Николич, конечно, привык работать под давлением, но теперь ему будет поспокойнее. Такую «Уфу» набравший ход «Локо» обязан проходить на классе.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. Третий квалификационный раунд. «Яблонец» — «Селтик».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «КуПС» — «Астана».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «АЕЛ Лимассол» — «Карабах».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «Русенборг» — «Домжале».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. ЦСКА София — «Осиек».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «Трабзонспор» — «Мольде».

Футбол. Лига Европы. Третий квалификационный раунд. «Галатасарай» — «Ст. Джонстон».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «Люцерн» — «Фейеноррд».

Футбол. Лига Европы. Третий квалификационный раунд. «Рапид» Вена — «Анортосис Фамагуста».

Футбол. Лига Конференций. Третий квалификационный раунд. «Хиберниан» — «Риека».

В завершившемся 39-м туре игры Х50 трое участников угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.

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