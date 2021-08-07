Бразилия и Испания доиграют до овертайма на Олимпиаде, а «Лестер» удивит «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.10.

Два главных фаворитов футбольной Олимпиады логично дошли до финала — по составу, по именам это две самые сильные сборные на турнире. Хотя Испания была в шаге от вылета — в четвертьфинале пришлось спасаться с 1:2 в компенсированное время с Кот-д'Ивуаром. Выручил мало кому известный Рафа Мир из «Уэски». Бразильцев, как и полагается лидеру, ведет за собой Ришарлисон, у форварда «Эвертона» 5 голов и передача на этих Играх. Бразилия может выиграть вторую Олимпиаду подряд, для испанцев это золото станет первым. Ставки высоки, логично предположить, что основное время завершится вничью. К тому же у Испании на этом турнире так было в 4 матчах из 5.

Прогноз: «Краснодар» не проиграет за 2.95.

Сыграем здесь против фаворита. Для «Зенита» пока все складывается очень удачно. Две победы в гостях, Ерохин забил уже 3 мяча, Азмун тоже хорош и не отвлекается на трансферные слухи. При этом не будем забывать, что подготовка к сезону у питерцев была скомканной из-за Евро, что Малком все еще на Олимпиаде, а Дзюба пока не забивает. «Краснодар» уже пропустил один серьезный удар в чемпионате (0:1 с «Химками») и теперь должен на него ответить. Гончаренко, как известно, умеет мотивировать, так что ждем сегодня злых краснодарцев. Тем более за них теперь будет играть Крыховяк.

Прогноз: «Лестер» победит за 3.75.

«Манчестер Сити» вступает в новый сезон в роли безоговорочного фаворита АПЛ. Гвардиола сделал сильный ход, купив Грилиша за 100 млн фунтов, и без того сильный состав «горожан» стал еще мощнее. «Сити» успел провести только три товарищеских матча этим летом и выиграл их с общим счетом 10:1. По три мяча забили Марез и 18-летний талант Эдози. «Лестер» снова завалил концовку прошлого чемпионата и не попал в Лигу чемпионов, но взамен «лисы» выиграли первый в своей истории Кубок Англии. Роджерс приобрел голеадора Даку из «Зальцбурга» и опорника Сумаре из «Лилля» (50 млн евро на двоих). Из «Саутгемптона» пришел левый защитник Бертран. Сегодня многих звезд не будет на поле: Эдерсона, де Брюйне, Стерлинга, Фодена, Жезуса — у «Ман Сити». У «Лестера» проблемы с защитниками, выбыли сразу 4 человека. Но Варди и Ихеаначо в строю, значит, шанс победить фаворита есть.

Прогноз: «Спартак» победит с разницей 3+ за 3.25.

Красно-белым срочно нужна громкая победа. Только так можно хотя бы притормозить вал скандальных новостей о клубе. К тому же после поражения от «Бенфики» можно уйти в пике, если не выиграть сейчас у «Нижнего Новгорода» и уступить еще и в Португалии. Порция критики после ЛЧ досталась многим игрокам «Спартака», в том числе Соболеву, Ларссону, Айртону и Рассказову. У всех у них дополнительная мотивация проявить себя в матче РПЛ. Дебютант же РПЛ уже, по ощущениям, набрал больше очков, чем планировал. Победа над «Сочи» и ничья с «Уралом» — прекрасный старт для команды Кержакова. Но долго такое везение продолжаться не может.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. РПЛ. «Арсенал» — «Крылья Советов».

Футбол. Суперкубок Голландии. «Аякс» — ПСВ.

Футбол. Чемпионат Франции. «Труа» — ПСЖ.

Футбол. МЛС. «Торонто» — «Нью-Йорк Сити».

Футбол. РПЛ. «Химки» — «Ростов».

Футбол. РПЛ. «Динамо» — ЦСКА.

Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Ахмат».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» — «Марсель».

Футбол. РПЛ. «Сочи» — «Урал».

В завершившемся 40-м туре игры Х50 один участник угадал 11 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.