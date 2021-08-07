Бразилия и Испания доиграют до овертайма на Олимпиаде, а «Лестер» удивит «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: ничья за 3.10.
Два главных фаворитов футбольной Олимпиады логично дошли до финала — по составу, по именам это две самые сильные сборные на турнире. Хотя Испания была в шаге от вылета — в четвертьфинале пришлось спасаться с 1:2 в компенсированное время с Кот-д'Ивуаром. Выручил мало кому известный Рафа Мир из «Уэски». Бразильцев, как и полагается лидеру, ведет за собой Ришарлисон, у форварда «Эвертона» 5 голов и передача на этих Играх. Бразилия может выиграть вторую Олимпиаду подряд, для испанцев это золото станет первым. Ставки высоки, логично предположить, что основное время завершится вничью. К тому же у Испании на этом турнире так было в 4 матчах из 5.
Прогноз: «Краснодар» не проиграет за 2.95.
Сыграем здесь против фаворита. Для «Зенита» пока все складывается очень удачно. Две победы в гостях, Ерохин забил уже 3 мяча, Азмун тоже хорош и не отвлекается на трансферные слухи. При этом не будем забывать, что подготовка к сезону у питерцев была скомканной
Прогноз: «Лестер» победит за 3.75.
«Манчестер Сити» вступает в новый сезон в роли безоговорочного фаворита АПЛ. Гвардиола сделал сильный ход, купив Грилиша за 100 млн фунтов, и без того сильный состав «горожан» стал еще мощнее. «Сити» успел провести только три товарищеских матча этим летом и выиграл их с общим счетом 10:1. По три мяча забили Марез и 18-летний талант Эдози. «Лестер» снова завалил концовку прошлого чемпионата и не попал в Лигу чемпионов, но взамен «лисы» выиграли первый в своей истории Кубок Англии. Роджерс приобрел голеадора Даку из «Зальцбурга» и опорника Сумаре из «Лилля» (50 млн евро на двоих). Из «Саутгемптона» пришел левый защитник Бертран. Сегодня многих звезд не будет на поле: Эдерсона, де Брюйне, Стерлинга, Фодена, Жезуса — у «Ман Сити». У «Лестера» проблемы с защитниками, выбыли сразу 4 человека. Но Варди и Ихеаначо в строю, значит, шанс победить фаворита есть.
Прогноз: «Спартак» победит с разницей 3+ за 3.25.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. РПЛ. «Арсенал» — «Крылья Советов».
Футбол. Суперкубок Голландии. «Аякс» — ПСВ.
Футбол. Чемпионат Франции. «Труа» — ПСЖ.
Футбол. МЛС. «Торонто» — «Нью-Йорк Сити».
Футбол. РПЛ. «Химки» — «Ростов».
Футбол. РПЛ. «Динамо» — ЦСКА.
Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Ахмат».
Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» — «Марсель».
Футбол. РПЛ. «Сочи» — «Урал».
В завершившемся 40-м туре игры Х50 один участник угадал 11 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов