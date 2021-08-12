«Рубин» надеется на Хвичу, «Сочи» устоит в Сербии, «Бавария» начнет сезон с победы, а «Арсенал» — с поражения

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Рубин» победит и тотал меньше 2,5 за 3.55.

В России «Рубин» идет с 9 очками после трех туров, а вот в первом матче с «Ракувом» в Польше победить не получилось, хотя моменты у Хвичи были отличные — 0:0. Настораживают потери в команде Слуцкого. Неделю назад травмы получили Шатов и Зуев, в воскресенье с «Ахматом» выбыл Деспотович. И вингера Макарова казанцы продали в «Динамо». В атаке теперь вся надежда на Хвичу, грузин играет очень ярко, и новичка Хакшабановича. У «Ракува» тоже есть яркие персоналии, в первом матче выделялся полузащитник Цебуля. В выходные он забил красивый гол дальним ударом. «Ракув» победил краковскую «Вислу» 2:1, причем оба гола были забиты в меньшинстве. В Казани сейчас еще и не лучший газон, обеим командам будет тяжело, но верим в магию Кварацхелии.

Прогноз: ничья за 3.40.

В домашнем матче (1:1) «Сочи» и повезло, и не повезло одновременно. С одной стороны, хозяевам поставили пенальти, которого не было (фол был до штрафной), с другой — Терехов не использовал несколько убойных моментов. «Партизан» угрожал воротам «Сочи» редко, но один раз расслабленностью южан воспользовался. Зато в РПЛ команда Федотова на классе обыграла «Урал» 2:0 — помогло возвращение Джанаева и Жоаозиньо. Попов наконец забил за новый клуб, а Нобоа вышел на замену и все равно успел забить с пенальти. «Партизан» тоже в хорошем настроении после победы 4:1 над «Нови-Пазар». Силы команд в ответной встрече все так же примерно равны, вполне вероятно, что дело дойдет до дополнительного времени.

Прогноз: «Бавария» победит с разницей 1 за 3.75.

«Бавария» придумала, как еще войти в историю: до нее 10 чемпионатов подряд не выигрывал ни один клуб из топ-5 лиг Европы. Мюнхенцы сейчас открыто об этом говорят, так что Нагельсманн с первого сезона будет работать под давлением, которого до этого еще не испытывал. Перемен в составе пока немного, ушли Алаба, Боатенг и Хави Мартинес, в защиту взяли Упамекано. «Бавария» присматривается и к еще одному «Лейпцига» — Забитцеру. У «Боруссии» Менхенгладбах тоже новый тренер — Хюттер из «Айнтрахта», дважды признававшийся лучшим в бундеслиге. Гладбах пошумел в ЛЧ в прошлом сезоне, но в чемпионате был только 8-м. На предсезонке «Боруссия» недавно обыграла «Баварию», теперь Нагельсманну пора брать реванш.

Прогноз: «Брентфорд» победит за 3.75.

Пытаемся поймать сенсацию в стартовом матче премьер-лиги. «Арсенал» давно уже не тот топ-клуб, который каждый год боролся не то, что за чемпионство, а хотя бы за попадание в ЛЧ. В этом сезоне впервые за 25 лет «канониры» вообще не участвуют ни в каких еврокубках. Артета укрепил защиту, купив Уайта из «Брайтона» за 50 (!) млн фунтов, а еще взял перспективного полузащитника Локонга из «Андерлехта». Перед стартом АПЛ «Арсенал» уступил и «Челси», и «Тоттенхэму». «Брентфорд» наконец пробился из чемпионшипа в высший свет Англии — впервые с 1947 года! Небогатый клуб очень умно покупает игроков, а затем продает их за хорошие деньги. В «Брентфорде» есть стабильность, с командой четвертый сезон работает датчанин Франк, «пчелы» сохранили лучшего бомбардира Тони (33 гола в прошлом сезоне). В премьер-лиге «Брентфорд», как и любого новичка, ждет борьба за выживание. Но на первый матч в АПЛ за столько лет настрой у хозяев точно будет сумасшедший. Так что да, верим в сенсацию.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига конференций. Третий квалификационный раунд. «Базель» — «Уйпешт».

Футбол. Лига конференций. Третий квалификационный раунд. «Копенгаген» — «Локомотив» Пловдив.

Футбол. Лига Европы. Третий квалификационный раунд. «Ст. Джонстон» — «Галатасарай».

Футбол. Лига конференций. Третий квалификационный раунд. «Фейеноорд» — «Люцерн».

Футбол. Лига Европы. Третий квалификационный раунд. «Селтик» — «Яблонец».

Футбол. Чемпионат Дании. «Сендерюске» — «Мидтьюлланд».

Футбол. Чемпионат Турции. «Бешикташ» — «Кайкур Ризеспор».

Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» — «Хетафе».

Футбол. Чемпионат Франции. «Лорьян» — «Монако».

В завершившемся 42-м туре игры Х50 девять участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.