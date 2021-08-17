Холанд огорчит «Баварию», «Монако» проэкзаменует «Шахтер», а «Бенфика» победит ПСВ

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Боруссия» победит за 3.35.

«Бавария» пока выглядит сырой командой, первый официальный матч с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) это наглядно показал. В атаке Левандовскому не хватило удачи и партнеров, завершающих моменты (Гнабри и Сане пока не в форме). А в обороне пока есть несогласованность, игроки «Баварии» плохо готовы к контратакам соперника плюс пара крайних защитников выбыла из-за травм. А вот Дортмунд сходу взял с места в карьер. «Боруссия» разнесла «Айнтрахт» 5:2, особенно ярок в этом матче был Холанд — два гола и 3 передачи. Подопечные Хюттера как раз очень хороши в быстрых атаках, это может стать решающим фактором в игре за Суперкубок Германии. У Нагельсманна с «Баварией» не было побед на предсезонке, видимо, и тут придется подождать.

Прогноз: «Монако» победит и обе забьют за 3.15.

«Монако» проиграл на выходных «Лорьяну» во Франции 0:1 — возможно, команда уже держала в голове предстоящий матч с «Шахтером». Ковач оставил нескольких игроков основы в запасе, в том числе и Головина. Александр вышел на последние полчаса, получил повреждение, но остался на поле. Правда, с «Шахтером» его участие под вопросом. «Горняки» продолжают привыкать к требованиям де Дзерби. В прошлом раунде они прошли «Генк», хотя проблемы в игре еще есть. Среди уязвимых зон — центр обороны и центр полузащиты, особенно при контратаках. Пока Шахтер" не провел ни одного цельного матча. На гол в первой игре украинская команда должна наиграть, но устоять в гостях будет сложно.

Прогноз: «Бенфика» победит и тотал больше 2,5 за 3.35.

«Бенфика» хороша на старте сезона. В этом уже лично убедился московский «Спартак», также команда Жезуша набрала 6 очков в двух турах чемпионата Португалии. Самый дорогой трансфер этого лета — форвард Яремчук — уже отметился двумя мячами. ПСВ перед этим сезоном потерял двух лидеров: нападающего Малена и правого защитника Думфриса. Но это не помешало команде Шмидта разгромить «Аякс» 4:0 в матче за Суперкубок Голландии. Пока что роль бомбардира примерил на себя англичанин Мадуэке (5 голов в 5 играх). В последний раз ПСВ пробивался в групповой этап ЛЧ три года назад, у «Бенфики» такого опыта гораздо больше, и это должно сказаться как минимум в первой встрече.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «РБ Зальцбург» — «Брондбю».

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Црвена Звезда» — «ЧФР Клуж».

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Шериф» — «Динамо» Загреб.

Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» — «Сан-Паулу».

Футбол. Чемпионшип. «Бирмингем» — «Борнмут».

Футбол. Чемпионшип. «Мидлсбро» — «Куинз Парк Рейнджерс».

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Селтик» — «АЗ Алкмар».

Футбол. Чемпионшип. «Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед».

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мальме» — «Лудогорец».

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Янг Бойз» — «Ференцварош».

В завершившемся 44-м туре игры Х50 двое участников угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.