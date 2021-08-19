«Трабзонспор» испортит дебют Моуринью в «Роме», а молодежь «Тоттенхэма» ждут проблемы в Португалии

«Рома» уже три года не попадает в Лигу чемпионов. Исправить ситуацию пригласили именитого Моуринью, которого, правда, преследуют неудачи в последние годы. На трансферном рынке римлян не скромничало и закупились на аж 100 млн евро. Состав «волков» пополнили форварды Абрахам («Челси») и Шомуродов, хорошо нам знакомый по «Ростову». Вратарем теперь будет португалец Патрисиу — всем новичкам еще предстоит сыграться. «Трабзонспор» в отличие от «Ромы» уже сыграл три официальных матча в этом сезоне и забил в них 9 голов. За турецкую команду играют известные люди: Жервиньо, Гамшик. Фаворитом тут считается «Рома», но отсутствие официальной практики может сказаться. Предлагаем поставить на хозяев: «Трабзонспор» не проиграет за 2,00 в БК «Марафон». Также хорошо смотрится ставка обе команды забьют: БК «Фонбет» дает на это событие 1,72.

«Тоттенхэм» удачно стартовал в АПЛ, переиграв чемпиона «Манчестер Сити» (1:0). «Шпоры» с новым тренером Санту выбрали удобную тактику игры на контратаках и за счет этого и победили. Сон показал, что он уже в отличной форме — в атаке есть кому забивать и без Кейна. Суперфорварда сегодня тоже не будет, как не будет и всех футболистов, кто вышел в старте в 1-м туре чемпионата Англии. «Тоттенхэм» сыграет вторым составом, очевидно, что Лига конференций — не самый заманчивый турнир для английского топ-клуба. Так что это шанс для «Пасуш де Феррейра». Команда, занявшая 5-е место в прошлом сезоне в Португалии, — редкий гость в еврокубках. В Лиге Европы она последний раз играла осенью 2013-го. С молодежью «Тоттенхэма» игроки «Пасуш» вполне могут побороться на своем поле. Выбираем здесь победу «Пасуш де Феррейра» с форой +1 за 1,66 в БК «Бетсити». Еще один вариант — индивидуальный тотал хозяев больше 1 за 2,48 в БК 1Х Ставка.