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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Месси, но с победой: анонс матча «Брест» — «ПСЖ»

Следим за чемпионатом Франции.

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Источник: Reuters

Главный новичок «ПСЖ» Лионель Месси еще не готов играть, но команда легко справляется и без него, и без Неймара. Во 2-м туре парижане переиграли «Страсбур» 4:2, причем к перерыву счет был 3:0. В атаке по-прежнему все держится на Мбаппе, хотя слухи об уходе Килиана в «Реал» продолжают появляться. Но пока форвард в «ПСЖ», и в прошлом матче он лично организовали три гола, а начал это голевое пиршество Икарди. Из новых лиц в команде Почеттино пока выходят в старте Хакими и Вейналдум. В защите заметно отсутствие Маркиньоса, пока что «ПСЖ» достаточно легко пропускает, но забивает еще больше.

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«Брест» достойно начал сезон с двух ничьих 1:1 против «Лиона» (в гостях!) и «Ренна». В прошлом чемпионате скромный клуб с бюджетом в 30 млн евро (18-е место в лиге) спасся от вылета, теперь перед ним стоит та же задача. Решать ее будет новый тренер Тер-Закарян, ранее работавший с «Монпелье». Интересно, что за два тура «Брест» нанес 13 ударов в створ — это второй результат в лиге. Но звездному «ПСЖ» даже без Месси «пиратам» будет сложно что-то противопоставить. В 2021-м эти команды встречались трижды, и все три матча остались за парижанами. Здесь мы выбираем победу «ПСЖ» и тотал больше 2,5 за 1,66 в БК «Марафон». Также, учитывая разлад в обороне гостей можно присмотреться к ставке обе забьют — БК «Париматч» дает на это событие 1,81.

Андрей Санталов

Брест
-:-
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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