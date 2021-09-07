Сборная Дешама в кризисе: прогноз на матч Франция — Финляндия

С Францией продолжает творится что-то странное. Чемпионы мира все никак не могут выиграть в 5 последних матчах — одни ничьи. Серия началась еще на Евро в Венгрии и так и продолжается. В сентябре команда Дешама слабо сыграла против Боснии и Герцеговины дома, а затем потеряла два очка с Украиной. В обеих встречах французам даже пришлось отыгрываться. То ли атмосфера в сборной так и не наладилась, то ли просто лидеры не в форме — причин кризиса у Франции явно несколько. Сам Дешам тоже не особо помогает, часто меняет схемы, позиции для игроков… А тут еще и Мбаппе травмировался.