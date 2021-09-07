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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Дешама в кризисе: прогноз на матч Франция — Финляндия

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Источник: Reuters

С Францией продолжает творится что-то странное. Чемпионы мира все никак не могут выиграть в 5 последних матчах — одни ничьи. Серия началась еще на Евро в Венгрии и так и продолжается. В сентябре команда Дешама слабо сыграла против Боснии и Герцеговины дома, а затем потеряла два очка с Украиной. В обеих встречах французам даже пришлось отыгрываться. То ли атмосфера в сборной так и не наладилась, то ли просто лидеры не в форме — причин кризиса у Франции явно несколько. Сам Дешам тоже не особо помогает, часто меняет схемы, позиции для игроков… А тут еще и Мбаппе травмировался.

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Финляндия в сентябре провела только один официальный матч, сборная Суоми переиграла Казахстан 1:0. Главный бомбардир сборной Пукки был активен, но не забил, а вот форвард «Ризеспора» Похьянпало смог отличиться. Минимальной победы хватило финнам, чтобы опередить Украину по разнице мячей и выйти на второе место при двух матчах в запасе. Интересно, что в ноябре 2020-го Финляндия победила французов на их поле, хоть это и был товарищеский матч. Команда Дешама пропускала во всех пяти последних матчах, так что если она сегодня и победит, то вряд ли разгромно. В БК «Марафон» можно взять победу Финляндии с форой +2 за 1,74. Также надежно выглядит тотал меньше 3 за 1,6 в БК «Париматч».

Андрей Санталов

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