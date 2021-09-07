Сборная Дешама в кризисе: прогноз на матч Франция — Финляндия
Этим можно воспользоваться.
Этим можно воспользоваться.
С Францией продолжает творится
Финляндия в сентябре провела только один официальный матч, сборная Суоми переиграла Казахстан 1:0. Главный бомбардир сборной Пукки был активен, но не забил, а вот форвард «Ризеспора» Похьянпало смог отличиться. Минимальной победы хватило финнам, чтобы опередить Украину по разнице мячей и выйти на второе место при двух матчах в запасе. Интересно, что в ноябре 2020-го Финляндия победила французов на их поле, хоть это и был товарищеский матч. Команда Дешама пропускала во всех пяти последних матчах, так что если она сегодня и победит, то вряд ли разгромно. В БК «Марафон» можно взять победу Финляндии с форой +2 за 1,74. Также надежно выглядит тотал меньше 3 за 1,6 в БК «Париматч».
Андрей Санталов