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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Без Лукаку и Азара: прогноз на матч Беларусь — Бельгия

Бельгийские резервисты получают шанс.

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Источник: Reuters

Бельгия уверенно идет к первому месту в группе, команда Мартинеса играючи разобралась с Чехией. Проходили передачи пяткой, розыгрыши в одно касание. Видно, что Эден Азар набрал форму, теперь и отсутствие Де Брюйне практически незаметно. С последним пасом все в порядке и у Ванакена, который запомнился в России по матчам «Брюгге» с «Зенитом». Лукаку тоже в огне, забил в обоих матчах за сборную. Правда, сегодня Мартинес хочет выпустить тех, у кого было мало игровой практики. Бельгия выйдет без Лукаку и Вертонгена (перебор карточек), у Куртуа и Менье проблемы со здоровьем, также не будет Витцеля и Карраско. А Эден Азар, Алдервейрелд, Денайер и Ванакен сыграли по два матча, так что их тоже поберегут.

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Сборная Беларуси проводит свои домашние матчи в Казани — с Минском у Европы сейчас нет прямого авиасообщения, поэтому УЕФА запретил там играть. Белорусы три дня назад были близки к тому, чтобы отобрать очки у Уэльса, но Бэйл на 93-й минуте все-таки забил победный гол. Валлийцы жаловались на качество газона в Казани, поле было очень сухим, возможно, сегодня поле тоже будет мешать более техничной команде. В марте бельгийцы раскатали белорусов 8:0, сегодня из-за больших изменений в составе такой разгром вряд ли случится. В БК «Бетсити» победу Бельгии при тотале меньше 3,5 можно взять за 1,95. Также интересно заиграть ставку обе забьют — Белоруссия может воспользоваться несыгранностью бельгийской обороны. В БК GG.BET на это дают коэффициент 2,56.

Андрей Санталов

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