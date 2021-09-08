Без Лукаку и Азара: прогноз на матч Беларусь — Бельгия

Бельгия уверенно идет к первому месту в группе, команда Мартинеса играючи разобралась с Чехией. Проходили передачи пяткой, розыгрыши в одно касание. Видно, что Эден Азар набрал форму, теперь и отсутствие Де Брюйне практически незаметно. С последним пасом все в порядке и у Ванакена, который запомнился в России по матчам «Брюгге» с «Зенитом». Лукаку тоже в огне, забил в обоих матчах за сборную. Правда, сегодня Мартинес хочет выпустить тех, у кого было мало игровой практики. Бельгия выйдет без Лукаку и Вертонгена (перебор карточек), у Куртуа и Менье проблемы со здоровьем, также не будет Витцеля и Карраско. А Эден Азар, Алдервейрелд, Денайер и Ванакен сыграли по два матча, так что их тоже поберегут.