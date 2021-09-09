Уфа прервет победную серию красно-белых: прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»

«Салават Юлаев» на старте сезона — одна из сильнейших команд лиги. Уфимцы выиграли все три матча в гостях с общим счетом 16:5. Причем в последней игре они разгромили «Металлург» 7:2! Башкирский клуб сохранил всех своих легионеров, добавил опытного Кулемина (уже забил 4 гола), усилил защиту Хафизуллиным, Чудиновым и Зубовым. Команда Лямси хорошо выглядит и в большинстве (4 гола в 16 попытках), и в равных составах. В нужные моменты выручает вратарь Метсола, которого много критиковали этим летом. Пока не видно, что может помешать «Салавату Юлаеву» победную серию.

В «Спартаке» в межсезонье сменился тренер. При Знарке команда финишировала 8-й на Западе и в плей-офф всухую уступила ЦСКА. Теперь красно-белых возглавил известный в прошлом защитник Борис Миронов, как тренер он раньше работал в МХЛ и ВХЛ. Миронов рассчитывает, что «Спартак» при нем будет играть в быстрый и агрессивный хоккей, что будет много забивать. Пока все складывается удачно: есть победы над «Адмиралом», «Амуром» и «Витязем» с общим счетом 10:4.

Но то было дома и с удобными соперниками. В Уфе красно-белым придется тяжело. Выбираем победу «Салавата Юлаева» в основное время за 1,73 в БК «Фонбет». Также можно присмотреться к тоталу больше 5 голов, уфимцы сейчас забивают много и в первом домашнем матче наверняка захотят сыграть для болельщиков. БК 1Х Ставка дает на это событие коэффициент 1,85.