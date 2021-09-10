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14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев рвется в финал US Open: прогноз на матч с Оже-Альяссимом

В соперниках — восходящая звезда Канады.

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Источник: Reuters

Второй номер в мировом рейтинге Медведев с легкостью доказывает свой статус одного из фаворитов на US Open. Сетка сложилась достаточно легко для Даниила, и до четвертьфинала он не отдал соперникам ни сета. Только с голландцем ван-де Зандшульпом пришлось чуть помучиться, но и его Медведев прошел в 4 сетах. Так, лучший российский теннисист в третий раз подряд вышел в полуфинал US Open. Даниилу очень хорошо подходят быстрые корты. Он справляется даже с мощной подачей соперников и в розыгрышах на задней линии берет свое. Если противник выходит к сетке, то получает в ответ обводящий удар. А на своей подаче Медведев выигрывает больше 80% очков.

Для 21-летнего Оже-Альяссима это первый полуфинал на турнирах «Большого шлема». В этом году он начал работать с дядей Надаля, улучшил подачу, теперь в его игре мало слабых мест. Канадец хорошо двигается по корту, любит играть агрессивно, предпочитая выигрывать очки в коротких розыгрышах (до 4 ударов). На пути к полуфиналу Феликс прошел через два 4-сетовых матча и один 5-сетовый. А вот в четвертьфинале Оже-Альяссим сэкономил силы, его соперник снялся во второй партии из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев встречался с канадцем три года назад в Торонто и победил в упорной борьбе. Такая же борьба ожидается и здесь, но молодой канадец может дрогнуть в какой-то момент, все-таки опыта ему пока не хватает. Главная задача российского теннисиста — затянуть соперника в долгие розыгрыши, здесь преимущество на его стороне. Не факт, что Даниил разгромит Оже-Альяссима, так что брать его победу с форой выглядит рискованным. Предлагаем остановиться на варианте с тоталом больше 3,5 сетов за 1,99 в БК «Марафон». И на индивидуальном тотале Медведева больше 20,5 — БК «Бетсити» дает на это коэффициент 2,02.

Андрей Санталов

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