Спаллетти и Аллегри поделят очки, «Лейпциг» огорчит «Баварию», а «Ливерпуль» и «Реал» не допустят сенсаций

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: ничья за 3.45.

«Ювентус» лишился своей главной звезды Роналду и уже успел проиграть один матч без португальца — скромному новичку серии А «Эмполи». С этого сезона у руля туринцев снова Аллегри, но ему нужно время, чтобы сделать команду своей. Многие считают, что без Криштиану тренеру будет проще, тот плохо вписывался в командную тактику, хотя и забивал много голов. В «Наполи» тоже поменяли тренера, теперь тут игру ставит Спаллетти. Пока все хорошо: 6 побед на предсезонке и две в чемпионате над «Венецией» и «Дженоа». По трансферам все скромно, громких новичков нет, при этом всех лидеров неаполитанцы сохранили. Многого ждут от форварда Осимхена, за которого год назад заплатили 70 млн евро. Нигериец уже, правда, успел удалиться в 1-м туре. Ставим на ничью в матче двух топ-команд Италии.

Прогноз: «РБ Лейпциг» победит за 3.35.

А здесь надеемся на сенсацию. Да, «Бавария» продолжает каждый год уводить лучших игроков из немецких клубов, а этим летом переманила и тренера у «Лейпцига». Все это должно послужить дополнительной мотивацией для «быков». К тому же многие футболисты мюнхенцев были задействованы в сборных, Левандовски только что отыграл сложный матч против Англии. Так что кого-то из лидеров Нагельсманн может поберечь. «Лейпциг» не может выиграть у «Баварии» вот уже 7 матчей, сейчас удобный случай воспользоваться нелучшим состоянием соперника и прервать эту серию. Тем более с таким нападающим, как Андре Силва — 41 гол в последних 60 играх в бундеслиге.

Прогноз: «Ливерпуль» победит и обе забьют за 3.15.

«Лидс» играет в симпатичный футбол при Бьелсе, здесь многое завязано на персональном прессинге, интенсивности, но вот с лидерами АПЛ этот номер не проходит. «Лидс» уже влетел «Ман Юнайтед» на старте сезона 1:5. А год назад в очень веселом матче проиграл «Ливерпулю» 3:4. Похожей перестрелки ожидаем и здесь. В итоге все решит даже не противостояние тренеров, а класс футболистов, у мерсисайдцев он гораздо выше. Правда, ФИФА не разрешила играть бразильцам Алиссону, Фабиньо и Фирмино из-за того, что клуб не отпустил их в сборную, но это не должно сказаться на результате. Атакующая тройка Салах — Жота — Мане должна забить больше, чем соперник.

Прогноз: «Реал» победит с разницей 1 за 3.55.

Хорошая новость для «Реала» — Модрич вернулся к тренировкам. Хорват пропустил матчи за сборную, но теперь готов выйти в ближайшем туре. При Анчелотти мадридцы бодро стартовали в Ла Лиге, набрав 7 очков. 4 пропущенных мяча — многовато для Куртуа, но новой защите без Рамоса и Варана требуется время. Впереди же хороши Азар, Винисиус и (традиционно) Бензема. Анчелотти также дает шанс Иско, который потерялся при Зидане. Для «Сельты» сезон начался грустно, два поражения и ничья. И всего один забитый мяч. «Реал» выиграл у «Сельты» 7 последних матчей из 10, должен взять свое и здесь, пусть и не без проблем. Все-таки многие приедут из сборных в разном состоянии.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. РПЛ. «Локомотив» — «Крылья Советов».

Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» — «Боруссия» Д.

Футбол. РПЛ. «Зенит» — «Ахмат».

Футбол. РПЛ. «Спартак» — «Химки».

Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» — «Марсель».

Футбол. РПЛ. «Арсенал» Тула — ЦСКА.

Футбол. РПЛ. «Сочи» — «Уфа».

Футбол. РПЛ. «Динамо» — «Нижний Новгород».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Лацио».

В завершившемся 53-м туре игры Х50 1 участник угадал 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 250 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.