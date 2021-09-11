«Ахмат» выиграет тайм у «Зенита», а атака «Спартака» наконец проснется: угадываем необычные исходы

Прогноз: «Локомотив» победит во 2-м тайме, обе команды при этом забьют после перерыва — коэффициент 10.

«Локомотив» неожиданно закупился на 30 млн евро этим летом, потратив больше всех (!) в РПЛ. Теперь Николичу надо думать, как встроить в состав всех этих новичков, а их 7 человек! Зато теперь «железнодорожники» не будут «вставать» после перерыва, есть кем заменить уставших футболистов. Интересно, продолжит ли забивать Смолов, в 6 турах у него 6 голов после 12 ударов в створ. А тут Федор еще и на позитиве после сборной будет. «Крылья Советов» поправили свое положение, обыграв «Сочи» и «Уфу». Волжане также укрепились двумя защитниками-легионерами Бегичем и Бейлом и готовы продолжать борьбу за выживание в РПЛ.

Прогноз: ничья, при этом в 1-м тайме победит «Ахмат» — коэффициент 23.

«Зенит» оказался в непростой ситуации: ФИФА сначала запретила играть Малкому и Клаудиньо в ближайших матчах, а в пятницу вечером неожиданно разрешила. Но подготовка к игре, скорее всего, шла без них. Вероятно, встречу с «Ахматом» пропустит и Барриос — ключевой опорник. Вообще перерывы на матчи сборных — отдельная головная боль Семака. Из хороших новостей питерцы сохранили Азмуна в это трансферное окно и получили мотивированного Дзюбу, который хочет снова вернуться в сборную России. «Ахмат» сгорел в марте в Санкт-Петербурге 0:4 — Талалаев наверняка сделал выводы после того матча. К тому же грозненцы могли полноценно готовиться к этой встрече, поэтому начало игры может остаться за ними. При этом в поражение «Зенита» дома как-то не верится.

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Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:1 — коэффициент 12.

«Спартак» пережил августовский кризис (4 поражения в 6 матчах), Витория не уволен (и даже встретился с Федуном). Красно-белые расстались с Мирзовым и Кралом и укрепились защитником Кофрие. Теперь должны себя проявить Соболев (1 гол в 8 матчах) и Ларссон (0 голов). Восстановились после травм Промес и Мозес, от них тоже ждут качественной игры в атаке. «Химки» вяло стартовали в этом сезоне (6 очков в 6 матчах), но с возвращением Мирзова их атака должна заиграть новыми красками. «Спартаку» много не везло в первых 6 турах, ждем, что реализация наладится. И что Витория продолжит дело Тедеско, дважды обыгравшего «Химки».

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Прогноз: ЦСКА победит и тотал меньше 1,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 10.

ЦСКА совершил главную продажу в это трансферное окно в РПЛ — Влашич уехал в «Вест Хэм» за 30 млн евро. Также стан армейцев покинули Марадишвили и Тикнизян. На замену им никого приобретать не стали. Молодой тренер Березуцкий показал, что может пробовать разные схемы, с «Зенитом» ЦСКА впервые вышел в три центральных защитника. Красно-синие пропустили только в самом конце, при этом сами могли несколько раз забить. В Туле случилась третья отставка в РПЛ по ходу сезона, Божович сменил Парфенова. Это реакция на 4 поражения в 6 турах, правда, выбор черногорского тренера не очень понятен. С другой стороны, в Туле он уже работал, все реалии ему знакомы. Выберем здесь все же победу ЦСКА.

Прогноз: «Сочи» победит со счетом 3:0 — коэффициент 13.

«Сочи» благодаря победе над «Спартаком» перед международным перерывом входит в тройку лучших команд РПЛ. Это еще один показатель работы Федотова, вынужденного в некоторых матчах обходиться без плеймейкера Нобоа, защитника Прохина и забивного нападающего. В атаку приобрели колумбийца Кассьерру из «Белененсеша» (10 голов в прошлом сезоне), посмотрим, как он проявит себя в чемпионате России. У «Уфы» по-прежнему проблемы с деньгами, уже говорят о задержках зарплаты для игроков. В такой ситуации сконцентрироваться на футболе обычно плохо получается.

Прогноз: «Нижний Новгород» выиграет в 1-м тайме при тотале меньше 1,5 — коэффициент 10.

«Динамо» купается в хороших новостях: Шварца признали лучшим тренером РПЛ на старте сезона, Захарян и Тюкавин дебютировали за сборную. А Фомин и Шиманьски восстановились от травм и готовы играть. И квота болельщиков на стадионе увеличилась до 30%. Но «Нижний Новгород» уже оказал в этом сезоне, что умеет удивлять даже в матчах с сильными соперниками. Команде Кержакова удобно играть вторым номером, так что динамовскую молодежь тут могут ждать сюрпризы. Три очка, правда, нижегородцам будет сложно увезти из Москвы, а вот забить первыми и удержать этот счет до перерыва — вполне.

Прогноз: «Урал» победит со счетом 1:0 — коэффициент 10.

«Рубин» сохранил Хвичу, теперь Слуцкому главное дождаться, когда грузинский нападающий и Деспотович восстановятся после травм. Август получился провальным для казанцев: вылет из Лиги конференций и 4 матча без побед. Но прежнего запаса очков хватило, чтобы остаться на 5-м месте. Шалимов в «Урале» получил долгожданную паузу, чтобы поработать с командой. Пока что екатеринбуржцы — худшие в РПЛ, у них всего два очка в 6 турах. Тренер уже предположил, что перейдет на игру в 5 защитников, чтобы меньше пропускать. В атаке тоже нужно найти забивного нападающего, два гола — это очень мало. Интересно, что дома «Рубин» редко обыгрывал «Урал» в последние годы, попробуем поймать здесь победу андердога.

Прогноз: точное количество голов 5 — коэффициент 11.

«Краснодар» и при Гончаренко остается командой, которая в удачные дни много забивает, а в неудачные много пропускает. «Быки» пока не решили вопрос с защитой, и даже переход Крыховяка несильно прибавил надежности. Уже в этом сезоне в матчах «Краснодара» мы видели 5 голов: 2:3 с «Зенитом» и 3:2 с Тулой. «Ростов» отпустил Норманна в АПЛ, но сохранил при этом Глебова, на которого положил глаз «Спартак». Главная проблема команды, которую признает даже Семин, — нелучшая игра в защите. Ростовчане пропускали минимум гол в последних 5 матчах. Так что логично ждать от южного дерби много мячей, пусть в личных встречах до 5 голов и доходило только однажды.