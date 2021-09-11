Роналду вспомнит, как забивать на «Олд Траффорде»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

С возвращением Роналду «Манчестер Юнайтед» наконец готов к настоящей борьбе за чемпионский титул. Титул, который клуб не выигрывал с 2013 года. Португалец, чуть было, не перешедший летом в «Ман Сити», сегодня выйдет на «Олд Траффорд». Криштиану забил 84 гола за «Ман Юнайтед» с 2003-го по 2009-й, нет сомнений, что что ему покорится планка в 100 голов за манкунианцев. При этом с возрастом Роналду начал забивать еще больше. В «Ювентусе» на его счету 81 гол в 98 матчах серии А. В «МЮ» почти все здоровы, новички Варан и Санчо тоже готовы сыграть.