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10:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду вспомнит, как забивать на «Олд Траффорде»: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

Игра дня в АПЛ.

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Источник: AFP 2021

С возвращением Роналду «Манчестер Юнайтед» наконец готов к настоящей борьбе за чемпионский титул. Титул, который клуб не выигрывал с 2013 года. Португалец, чуть было, не перешедший летом в «Ман Сити», сегодня выйдет на «Олд Траффорд». Криштиану забил 84 гола за «Ман Юнайтед» с 2003-го по 2009-й, нет сомнений, что что ему покорится планка в 100 голов за манкунианцев. При этом с возрастом Роналду начал забивать еще больше. В «Ювентусе» на его счету 81 гол в 98 матчах серии А. В «МЮ» почти все здоровы, новички Варан и Санчо тоже готовы сыграть.

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«Ньюкасл» будет удобным соперником, в трех матчах АПЛ «сороки» пропустили 8 голов и набрали всего одно очко. В личных встречах все тоже в пользу «Ман Юнайтед»: 5 побед в последних 6 матчах, в том числе 4:1 и 3:1 в прошлом сезоне. К тому же сегодня у «Ньюкасла» не будет лучшего бомбардира Уилсона. Пропустят встречу также основной вратарь Дубравка и еще несколько игроков. В такой ситуации напрашивается взять победу «Манчестер Юнайтед» с форой −2 за 1,95 в БК «Фонбет». Гол Роналду в БК «Бетсити» оценивают скромными 1,55, зато на дубль Криштиану дают уже 3,6.

Андрей Санталов

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