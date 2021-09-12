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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев остановит Джоковича: прогноз на финал US Open

Битва двух лучших теннисистов мира.

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Источник: Reuters

Медведев практически без каких-то проблем дошел до финала US Open: за весь турнир он отдал всего один сет. Сложности, конечно, были. И в четвертьфинале, где ван-де Зандшульп сопротивлялся до счета 5:5 в 4-й партии. И в полуфинале, где Оже-Альяссим подавал на второй сет и не использовал несколько шансов, чтобы выиграть его. Но тут и заслуга Даниила, он тонко чувствует моменты, когда соперник дрогнул, и сразу добивает его. Медведев по-прежнему — один из лучших принимающих в мире, он очень хорош и на своей подаче. Российского теннисиста сложно поймать в быстром розыгрыше, а в обмене ударами он мало кому уступит. Медведев уже выходил в финал US Open-2019, но сейчас у него нет травм, и он затратил меньше сил на этом турнире — Даниила должно хватить и на 5 сетов.

Джокович приехал в США за историческим достижением. Серб уже выиграл три турнира «Большого шлема» в этом году, для полной коллекции ему нужна еще одна победа. Идеальный год уже подпортила Олимпиада, где он стал лишь четвертым — все-таки сил на все турниры не хватает. Были у первой ракетки мира проблемы и на US Open: 4 матча из 6 он выиграл в 4 сетах, а один, в полуфинале у Зверева в 5! Причем в последних 4 поединках Новак отдавал первую партию, а потом героически возвращал свою игру. Сам Джокович, конечно, чувствует давление, а мы знаем, что он обычно умеет с этим справляться, весь вопрос — хватит ли ему сил?

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев без вариантов проиграл Джоковичу в финале в Австралии, но уверяет, что сделал выводы и теперь будет готов лучше. Общий счет по личным встречам 5:3 в пользу Новака, но отметим, что Даниил уже выигрывал у него на харде в Цинциннати-2019 и в Лондоне-2020 (правда, в зале). Смелый прогноз на этот финал — победа Медведева за 3,6 в БК «Марафон». Более осторожный — тотал геймов больше 37 за 1,76 в БК 1Х Ставка. В этот раз борьба в финале должна быть.

Андрей Санталов

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