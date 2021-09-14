Уверенные победы «Баварии» и «Челси», «Спартак» дожмет «Легию», а «Милан» притормозит «Ливерпуль»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Бавария» победит и тотал больше 3,5 за 4.40.

«Барселона» получила подарок перед Лигой чемпионов в виде переноса матча чемпионата Испании с «Севильей». У каталонцев появилось больше времени для подготовки, но проблем у Кумана все равно хватает: у Деста и Брэйтуэйта травмы, а в атаке надо налаживать новые связи. Гризманн ушел, теперь Депаю надо сыгрываться с новичком Люком де Йонгом и Коутиньо, который в этом году еще не играл в футбол! А вот у «Баварии» при новом тренере Нагельсманне игра уже поставлена. Чемпион Германии просто раскатал «РБ Лейпциг» (4:1) и в хорошем настроении прилетел в Испанию. Левандовски здоров, молодой Мусиала уже вовсю забивает и отдает, и вся команда, как и при Флике, хочет отбирать мяч сразу после потери. Как и в августе 2020-го, когда «Бавария» вынесла «Барсу» 8:2, силы по-прежнему неравны.

Прогноз: «Челси» победит с разницей 3+ за 2.95.

Тухель уже рассказал, что считает этот матч очень важным — вряд ли «Челси» расслабится в игре с чемпионом России. А когда европейские топ-клубы мотивированы, российским обычно приходится туго. Год назад «Зенит» набрал только одно очко в ЛЧ. Перед этой осенью сильно укрепиться не удалось, взяли только Клаудиньо и вратаря Крицюка. При этом из-за травм в Лондон не прилетели Караваев и Ловрен — оборона будет не в сильнейшем составе. Впрочем, «Челси» с Лукаку вряд ли и они бы остановили. У лондонцев были проблемы с «Астон Виллой» в выходные, но в нужные моменты выручил Менди, а Лукаку и Ковачич соперника за ошибки не простили. «Челси» и раньше редко пропускал, а забивать теперь явно будет больше. В общем, тяжелый выезд для «Зенита».

Прогноз: «Спартак» победит и обе забьют за 3.80.

«Спартак» не пробился в Лигу чемпионов, но получил очень серьезных соперников в Лиге Европы. Жребий позволяет начать номинально с самой слабой командой группы, впрочем, для клубов из России в последние годы любой еврокубковый матч — это испытание. Красно-белые наконец победили в РПЛ и подарили болельщикам надежду, что выходят из кризиса. С «Химками» хорош был Понсе. Соболев и Промес часто ошибались, но старались и в итоге принесли команде больше пользы. «Легия» — чемпион Польши, тоже выбыла в 3-м раунде квалификации ЛЧ. Возможно, из-за игры на два фронта польская команда провалила начало чемпионата: 2 победы и 3 поражения. Соперник сейчас уязвим, и если «Спартак» хочет побороться за выход в плей-офф, то обязан выигрывать дома.

Прогноз: ничья за 4.20.

В нулевые «Ливерпуль» и «Милан» дважды встречались в финале ЛЧ, с переменным успехом. При Клоппе английский клуб вернулся в элиту европейского футбола, «Милан» же все еще на пути к этому. «Ливерпуль» в этом сезоне снова выглядит уверенной в себе командой, создает много моментов. Салах только что забил 100-й гол в АПЛ, Мане и Жота тоже играют результативно, хоть иногда первые двое и перестают играть в пас. «Милан» тоже прекрасно стартовал в серии А, 9 очков из 9, всего один пропущенный гол (и это уже без Доннаруммы!). Очень вовремя вернулся в строй Златан, швед уже успел отличиться в игре с «Лацио». «Ливерпуль», конечно, — фаворит здесь, но команда Пиоли слишком хороша сейчас, чтобы проиграть.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» — «РБ Зальцбург».

Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Киев — «Бенфика».

Футбол. Лига чемпионов. «Мальме» — «Ювентус».

Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» — «Шахтер».

Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Порту».

Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» — «ПСЖ».

Футбол. Лига чемпионов. «Интер» — «Реал».

Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».

В завершившемся 54-м туре игры Х50 3 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.