«МЮ» выиграет 1-й тайм, «Мальме» удивит «Юве», а «Реал» разгромит «Интер»: ставим на ЛЧ с коэффициентами от 10 и выше

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» выиграет в 1-м тайме, при этом обе команды забьют до перерыва — коэффициент 11.

Три года назад эти команды тоже встречались в первом туре ЛЧ в Швейцарии, и «Манчестер Юнайтед» легко забрал матч — 3:0. У Погба и Марсьяля должны были остаться особенно приятные воспоминания. С приходом Роналду команда Сульшера еще мощнее выглядит в атаке, при этом в обороне пока уязвима — Макгуайр и Варан еще не сыгрались. «Янг Бойз» и сами с удовольствием играют в футбол, и другим дают, поэтому в матчах чемпиона Швейцарии обычно бывает много голов. Ждем и здесь голевую феерию — причем с первых минут.

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Прогноз: «Вильярреал» победит со счетом 2:0 — коэффициент 10.

«Аталанта» этим летом закупилась на 70 млн евро, укрепив главным образом защиту. Гасперини хотел приобрести и кого-то из форвардов, все-таки Сапата и Муриэль уже третий сезон тащат бергамасков, но не получилось. Миранчук наконец вышел в основе в серии А, но результативными действиями не отметился, а его команда уступила «Фиорентине» 1:2. «Вильярреал» начал сезон с 4 ничьих подряд, где-то Эмери и не повезло, с «Атлетико» его команда сама забила в свои ворота уже в добавленное время. Важно, что в выходные «желтая субмарина» не играла, так что в свежести перевес будет на стороне испанцев. Поэтому выбираем победу хозяев.

Прогноз: ничья и тотал больше 3,5 — коэффициент 15.

Надо признать очевидное: «Ювентус» просто плох в начале сезона. И уход Роналду тут не причем. У туринцев всего одно очко в трех матчах, но еще хуже то, что игры попросту нет. Аллегри еще не успел разобраться в ситуации, так что сейчас ждать от него результатов не стоит. На матч с «Наполи» он не взял Дибалу и других южноамериканцев, дав им отдохнуть после сборных, и проиграл 1:2. Нервничает и ошибается вратарь Шченсны, то же самое происходит и с другими игроками. Так что для «Мальме» с известным в прошлом игроком Томассоном в роли тренера это удобный момент взять как минимум одно очко с топ-клубом.

Прогноз: «ПСЖ» победит со счетом 4:1 — коэффициент 14.

В Лиге 1 Месси уже дебютировал за «ПСЖ», пришло время Лиги чемпионов. Лео только что успешно съездил в сборную, сделал хет-трик против Боливии. С «Клермоном» во Франции справились и без него (4:0), так что звездный аргентинец должен быть готов выйти в среду в основе. «Брюгге» пошумел в прошлом сезоне, обойдя «Зенит» в группе, но в этом бельгийцам за счастье будет набрать хоть какие-то очки. В своем чемпионате «Брюгге» обычно играет в атаку, так что в этой встрече можно ждать игры на встречных курсах и много голов. А как еще, если на поле одновременно выйдут Месси, Неймар и Мбаппе!

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Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 13.

«Манчестер Сити» уступил в первых двух матчах сезона, но потом взялся за дело. Три победы с общим счетом 11:0 (в том числе над неудобным «Лестером») намекают, что сейчас в команде Гвардиолы все хорошо, хоть он и не решил проблемы с центральным нападающим. Забить тут может любой из группы атаки, а сумасшедшая конкуренция в ней подстегивает каждого играть на максимуме. «РБ Лейпциг» оставил печальное впечатление во встрече с «Баварией» (1:4). Всего же при новом тренере Марше «быки» проиграли уже 3 матча из 4. Очевидно, что здесь тоже потребуется какое-то время на строительство команды, продавшей недавно Упамекано и Забитцера. А «Ман Сити» этим воспользуется.

Прогноз: «Реал» победит с разницей 3+ — коэффициент 14.

«Интер» и «Реал» второй год подряд встречаются в группе ЛЧ. Прошлой осенью «Реал» переживал кризис, но смог оба раза победить «нерадзурри». Команда Конте тогда еще не набрала чемпионский ход. Теперь же испанцев тренирует Анчелотти и при нем игроки с удовольствием летят в атаку, в выходные «Реал» разгромил «Сельту» 5:2. «Сливочные» — самый результативный клуб Ла Лиги, Бензема и Винисиус забили на двоих уже 9 голов в 4 турах. А «Интер» привыкает к требованиям Индзаги, Лаутаро пытается сыграться с Джеко, который призван заменить Лукаку. Вообще чемпион Италии расстался со многими лидерами, а такие перемены редко проходят безболезненно. Ставим здесь на уверенную победу «Реала».