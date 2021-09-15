Много голов в матче «Спартака», 2:2 в игре «Локомотива» и 0:0 у «Лестера» с «Наполи»: угадываем необычные исходы

Прогноз: мультисчет 3:2, 4:2, 4:3, 5:1 — коэффициент 16.

С «Химками» болельщики красно-белых увидели чудо: их команда впервые в этом сезоне забила больше одного мяча в матче. Тут голов было сразу 3. «Спартак», много забивавший на предсезонке, вдруг разучился реализовывать моменты в официальных матчах — хотя в чемпионате по голевым моментам он первый. Понсе стабилен, Промес уже начал забивать, есть надежда, что «проснется» и Соболев. «Легия» в последние два года больше всех забивает в Польше и мало пропускает. Но этим летом в еврокубках некоторые гостевые матчи получились особенно зрелищными: 3:2 с норвежским «Боде-Глимт», 2:2 с пражской «Славией». Надеемся на голевую феерию и в Москве — если сыграет один из 4 счетов в этом прогнозе, мы в большом плюсе.

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Прогноз: количество голов 6+ — коэффициент 12.

Важная встреча соперников «Локомотива» по группе. «Галатасарай» в прошлом сезоне уступил в борьбе за чемпионство в Турции только по дополнительным показателям. В лиге у команды Терима пока полет нормальный: 2 победы и 2 ничьи в 4 турах. В каждом матче, что характерно, «Галатасарай» забил ровно по 2 мяча. «Лацио» этим летом возглавил Сарри. После двух побед на старте серии А, римляне наткнулись на «Милан» Ибрагимовича — 0:2. Известно, что турецкие команды при своих болельщиках всегда играют в атаку, мало думая об обороне. Игроки «Лацио» еще помнят, как они были эффективны на контратаках при Индзаги в прошлом сезоне, так что здесь тоже ждем много голов.

Прогноз: счет 2:2 — коэффициент 13.

По котировкам букмекеров, «Локомотив» считается аутсайдером в этом матче, и такой расклад хозяевам поля на руку. Николич любит играть вторым номером, его футбол заточен на то, чтобы выманить соперника на свою половину поля, а потом забросить мяч на быстрых Камано, Жемалетдинова и Смолова. У Сампаоли как раз другая философия. Он предпочитает, чтобы его команды первыми атаковали и отбирали мяч у чужой штрафной. Результаты российских клубов в прошлом евросезоне говорят сами за себя, но есть надежда, что этой осенью они будут лучше. Тому же «Локо» по силам устоять дома против «Марселя».

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Прогноз: «Динамо» Загреб победит во 2-м тайме, при этом обе команды забьют после перерыва — коэффициент 13.

За «Вест Хэмом» теперь в России будут следить внимательнее — туда под конец трансферного окна уехали Влашич и Крал. Экс-армеец уже даже успел дебютировать в АПЛ. «Молотобойцы» провели очень успешно прошлый чемпионат, заняли 6-е место и теперь хотят развить успех. Текущая форма: 2 победы и 2 ничьи, 10 забито — 5 пропущено. Загребское «Динамо» удивило в квалификации ЛЧ. Опытный еврокубковый боец, еще недавно обыгрывавший «Тоттенхэм» Моуринью, вдруг развалился против чемпиона Молдавии «Шерифа». Впрочем, дома хорваты обычно сильны, выбираем их победу во втором тайме.

Прогноз: счет 0:0 — коэффициент 12.

Матч, который достойно бы смотрелся и в Лиге чемпионов. «Лестер» уже не в первый раз упустил в конце сезона путевку ЛЧ, и абсолютно та же история случилась с «Наполи» при Гаттузо. Теперь в Неаполе рулит Спаллетти, и при нем команда выдала идеальный старт: три матча — три победы. Причем в последнем туре был обыгран «Ювентус». «Лестер» уже взял Суперкубок Англии перед сезоном, а при везении мог снова огорчить «Ман Сити» в эти выходные, но все-таки уступил 0:1. Главное оружие «лис» все то же — Варди, бомбардиру стараются помогать Ихеаначо и Барнс. Силы соперников выглядят равными, предположим тут безголевую ничью.

Прогноз: тотал меньше 1 — коэффициент 10.

ПСВ выиграл 9 матчей из 11 в этом сезоне, но именно оставшиеся два были самыми важными и со спортивной, и с финансовой точки зрения. 1:2 и 0:0 с «Бенфикой» — и голландцы пролетели мимо Лиги чемпионов. Но перед ЛЕ ПСВ в отличном настроении, в выходные он разгромил АЗ 3:0. Мадуэке, Захави и Гётце (тот самый) на троих уже забили 15 голов. «Реал Сосьедад» обычно забивает реже, но и пропускает совсем мало — в пределах гола за игру. В начале сезона баски попали на «Барселону» и влетели ей 2:4, зато потом последовали три сухие победы подряд. Многие ждут голов от этого матча, мы же предположим, что испанская команда засушит игру.