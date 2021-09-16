«Тоттенхэм» уедет без очков из Франции, «Монако» и «Байер» победят в Лиге Европы

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Байер» победит с разницей 2 за 3.10.

«Байер» провалил вторую половину прошлого сезона, поэтому клуб сменил тренера, взяв швейцарца Сеоане из «Янг Бойз». Пока что результаты неплохие (7 очков в 4 турах), но вот поражение от Дортмунда в субботу было обидным. Леверкузен трижды (!) вел в счете и все равно проиграл 3:4. «Байер» много забивает (12 голов), оборона с Градецки в воротах в целом надежна, но сбои иногда бывают. Лунев за немецкий клуб пока еще не дебютировал. У «Ференцвароша» грустная статистика в еврокубках, только 3 победы в последних 22 матчах. Обе команды любят атаковать, в таком футболе «Байер» должен победить за счет более классных игроков.

Прогноз: ничья за 3.80.

После поражений «Зенита» в Лиге чемпионов и «Спартака» в Лиге Европы за честь российского футбола придется постоять «Локомотиву». Пока грустная тенденция последних лет продолжается, наши клубы в таких матчах разочаровывают. При этом на «Локо» Николича надежда есть. Его команде комфортно играть на контратаках, а в обороне отбиться она всегда может, если что — выручит Гильерме. «Марсель» ужасно выступил в прошлой ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 в группе, но с тех пор, команду возглавил Сампаоли, и он хочет достойно выступить в ЛЕ. Но с таким календарем (матчи каждые три дня) без ротации не обойтись, так что французский клуб может выйти не в оптимальном составе. Ставим здесь на ничью.

Прогноз: «Ренн» победит за 3.65.

«Тоттенхэм» при новом тренере Санту идеально стартовал, 3 победы из 3, в том числе над «Ман Сити». Но сказочный старт испортил «Кристал Пэлас» неожиданно разгромивший «шпор» 3:0. В воскресенье лондонцев ждет матч с «Челси», так что Санту может здесь дать отдохнуть лидерам. Точно не сыграют сегодня Сон (травма) и южноамериканцы Ло Чельсо, Санчес и Ромеро (карантин). «Ренн» продал Камавинга в «Реал» за 30 млн евро, а закупился при этом на 80 млн. Поменялся и тренер, и сегодня у французов хороший шанс исправиться за два поражения в чемпионате.

Прогноз: «Монако» победит с разницей 3+ за 3.75.

«Монако» пока нечем похвастать после 5 туров во Франции, команда набрала всего 4 очка. Можно вспомнить еще и поражение от «Шахтера» в отборе ЛЧ — поражение было не по игре, но оно было. Пока что не работает атака, то моментов мало, то они есть, но хромает реализация. «Молчат» лидеры Бен-Йеддер, Головин, Фолланд — на троих у них всего одна передача. «Штурм» впервые за 10 лет добрался до группы в еврокубках. Австрийцы проиграли всего один матч из 10 в этом сезоне, но здесь они попадут под горячую руку монегаскам.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. «Бетис» — «Селтик».

Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» — «Лацио».

Футбол. Лига конференций. «Карабах» — «Базель».

Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» — «Брага».

Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» — «Фенербахче».

Футбол. Лига Европы. «Глазго Рейнджерс» — «Лион».

Футбол. Лига Европы. «Лестер» — «Наполи».

Футбол. Лига Европы. «Олимпиакос» — «Антверпен».

Футбол. Лига Европы. ПСВ — «Реал Сосьедад».

В завершившемся 55-м туре игры Х50 1 участник угадал 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.