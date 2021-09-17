Победы ЦСКА и «Челси» в дерби, «Лион» остановит Месси с Неймаром, а «Милан» — «Ювентус»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.35.

«Челси» в привычном для себя эконом-режиме провел матч против «Зенита» в ЛЧ: в итоге и сил много не потрачено, и результат есть. Лукаку не упустил редкий голевой момент в этой игре. Бельгиец с ходу начал отрабатывать заплаченные за него 115 млн евро, на его счету уже 4 гола за «Челси». «Тоттенхэм» играл позже, в четверг, поэтому выставил на матч с «Ренном» дубль, усиленный Моурой и Кейном. Первый в итоге травмировался, второй не забил, но ничью 2:2 «шпоры из Франции увезли. По глубине составу и по качеству “Челси” сильно превосходит “Тоттенхэм”, так что в лондонском дерби больше шансов на победу — у команды Тухеля. Предположим, что и здесь много голов не будет.

Прогноз: «Лион» не проиграет за 3.15.

«ПСЖ» провалился в дебютном для Месси матче ЛЧ. Все ждали, как себя проявит супертрио с Неймаром и Мбаппе, которое уже называют МНМ. Получилось не очень: голевой пас и удар в перекладину. Неймар выглядел хуже всех против «Брюгге», а Мбаппе рано заменился из-за травмы. 9−16 по ударам, 2−6 по угловым: ничья в таком матче — это даже успех для топ-клуба из Франции. «Лион» же успешно съездил в Шотландию, где забил два безответных гола в ворота «Рейнджерс». Олимпийцы в последние годы периодически дают бой парижанам, здесь им по силам как минимум не уступить такому еще сырому «ПСЖ».

Прогноз: ничья за 3.30.

«Ювентус» плохо начал сезон, но это не помешало ему спокойно взять три очка, играя в гостях со шведским «Мальме». Вернулись в состав Дибала, Сандро, Куадрадо и Бентанкур, и этого хватило, чтобы комфортно вести 3:0 уже после первого тайма. У «Милана» был соперник другого уровня, и счет 2:1 в пользу итальянцев к перерыву не должен вводить в заблуждение. Давление «Ливерпуля» было очень мощным, в итоге миланцы все-таки пропустили два мяча и проиграли. Но в Италии команда Пиоли выглядит хорошо, к тому же после ковида вернулся Жиру, возможно, что на поле появится и Златан. «Юве» пока еще не играет в футбол Аллегри, слишком часто отдает инициативу, так что ждем, что команды поделят здесь очки.

Прогноз: ЦСКА победит и тотал меньше 2,5 за 5.40.

Матч, который может стать последним для тренера «Спартака» Витории — еще одно громкое поражение португальцу вряд ли простят. Красно-белые уступили дома «Легии», потеряли из-за травмы Зобнина, выслушали все, что о них думают болельщики — худшего развития событий перед дерби сложно придумать. А еще и Соболев не сыграет из-за дисквалификации. ЦСКА в этом плане проще, у них была неделя на подготовку. Хотя с составом тоже есть сложности: у Марио и Заболотного повреждения, у Мухина перебор карточек. И все же у армейцев больше шансов воспользоваться проблемами в «Спартаке», красно-белым пока далеко до эффективной игры на контратаках, которая была при Тедеско.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» — «Унион».

Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» — «Рома».

Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Кальяри».

Футбол. РПЛ. «Сочи» — «Динамо».

Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» — «Реал».

Футбол. РПЛ. «Урал» — «Локомотив».

Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Зенит».

Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» — «Наполи».

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» — «Гранада».

В завершившемся 56-м туре игры Х50 1 участник угадал 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 50 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.