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12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Шалимова ждет еще одно поражение: прогноз на матч «Урал» — «Локомотив»

Николич приехал в гости к худшей команде РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» — единственная из российских команд, не проигравшая на прошлой неделе в еврокубках. Причем матч с «Марселем» развивался для «железнодорожников» по плохому сценарию, они остались в меньшинстве и пропустили с пенальти. Но что не отнять у команды Николича, так это характер. Уже не в первый раз они в этом сезоне вытаскивают матч, в котором уступают в счете. Здесь спасителем выступил новичок Анджорин. В «Локо» все стабильно: игры в футбол мало (выстроена, по сути, только игра на контратаках), а приемлемый результат есть.

«Урал» же остается худшей командой РПЛ: 2 очка в 7 турах, 2−13 по забитым и пропущенным. При Шалимове уральцы проиграли «Спартаку» (0:1), «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:4). Единственное очко удалось набрать с «Ростовом» (1:1). Не помогает и переход на 5 защитников, в Казани «Урал» просто разгромили. Этим летом уральцы не особо укрепили состав, при этом ушли Погребняк, Эль Кабир, Калинин… Проблемы сейчас есть во всех линиях, особенно страдают защита и нападение. Сенсации тут ждать не приходится: выбираем победу «Локомотива» за 1,89 в БК «Лига Ставок». Также хорошо смотрится вариант «обе забьют — нет». В БК «Бетсити» на это дают коэффициент 1,83.

Андрей Санталов

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