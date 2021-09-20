Шалимова ждет еще одно поражение: прогноз на матч «Урал» — «Локомотив»

«Локомотив» — единственная из российских команд, не проигравшая на прошлой неделе в еврокубках. Причем матч с «Марселем» развивался для «железнодорожников» по плохому сценарию, они остались в меньшинстве и пропустили с пенальти. Но что не отнять у команды Николича, так это характер. Уже не в первый раз они в этом сезоне вытаскивают матч, в котором уступают в счете. Здесь спасителем выступил новичок Анджорин. В «Локо» все стабильно: игры в футбол мало (выстроена, по сути, только игра на контратаках), а приемлемый результат есть.