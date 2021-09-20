Команда Кумана угодила в яму: прогноз на матч «Барселона» — «Гранада»

Матч с «Баварией» показал, как далека нынешняя «Барселона» от европейских топ-клубов. За последние годы каталонцы потеряли Суареса, Месси, Гризманна — в атаке теперь надежда на Депая и высокого форварда-де Йонга, которого взяли под навесы с флангов. Сдали и другие возрастные лидеры «Барсы»: Пике, Альба, Бускетс. В Испании их уровня еще хватает, чтобы быть в топ-3, в 2021-м каталонцы всего три раза проиграли в Ла Лиге. Но такого превосходства, как раньше, над другими испанскими командами у сине-гранатовых уже нет. К тому же в «Барсе» сейчас много травмированных: Альба, Педри, Фати, Агуэро, Брэйтуэйт, Дембеле…

Интересно, что «Гранада» из 5 последних матчей выиграла два у «Барселоны» — в том числе в апреле этого года. Так что соперник для каталонцев неудобный, хоть «Гранада» и плохо начала этот сезон. У команды лишь две ничьи в 4 турах, выезд в конце августа к «Райо Вальекано» закончился разгромом (0:4), а в прошлом туре «насриды» уступили дома «Бетису» (1:2). Даже в таком состоянии каталонцы считаются безоговорочными фаворитами, и на этом можно сыграть. «Барселона» вряд ли выиграет крупно, так что можно взять победу «Гранады» с форой +1,5 за 2,0 в БК «Фонбет». А в БК 1Х Ставка можно поставить на тотал меньше 3 за 1,93.