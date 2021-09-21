Ждем много голов: прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер»
Встреча команд, которые любят забивать.
Встреча команд, которые любят забивать.
После 4 туров «Фиорентина» неожиданно находится в топ-5 серии А. Последний раз так высоко «фиалки» финишировали в чемпионате в 2016 году. При новом тренере Итальяно клуб из Флоренции выиграл три матча подряд с одинаковым счетом 2:1 — в том числе у «Аталанты». «Фиорентина» сохранила главного бомбардира Влаховича, за которого ей уже предлагали 50 млн евро. У серба уже 5 мячей в этом сезоне. Итальяно ставит современный агрессивный футбол, с активным прессингом и высокой линией обороны — сейчас на игру «фиалок» приятно смотреть. В прошлом туре наконец дали поиграть Кокорину, Александр вышел таким заряженным на борьбу, что чуть не схватил красную карточку.
«Интер» практически безболезненно пережил смену тренеров. При Индзаги чемпион Италии здорово смотрелся против «Реала» в ЛЧ — подвела реализация моментов. Зато с ней все в порядке было в выходные, «нерадзурри» разгромили «Болонью» 6:1. Хороши новички «Интера» Джеко (3 гола в сезоне), правый защитник Думфрис, зажигавший еще на Евро. Несмотря на уход Лукаку, Хакими и тренера Конте черно-синие остаются топ-клубом Италии. Во встрече лидеров серии А и двух ярких атакующих команд логично поставить на то, что обе забьют за 1,7 в БК «Бетсити». Также хорошо смотрится тотал больше 2,5 за 1,74 в БК BetBoom.
Андрей Санталов