Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
19:30
Болонья
Дженоа
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
14:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Ждем много голов: прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер»

Встреча команд, которые любят забивать.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: Reuters

После 4 туров «Фиорентина» неожиданно находится в топ-5 серии А. Последний раз так высоко «фиалки» финишировали в чемпионате в 2016 году. При новом тренере Итальяно клуб из Флоренции выиграл три матча подряд с одинаковым счетом 2:1 — в том числе у «Аталанты». «Фиорентина» сохранила главного бомбардира Влаховича, за которого ей уже предлагали 50 млн евро. У серба уже 5 мячей в этом сезоне. Итальяно ставит современный агрессивный футбол, с активным прессингом и высокой линией обороны — сейчас на игру «фиалок» приятно смотреть. В прошлом туре наконец дали поиграть Кокорину, Александр вышел таким заряженным на борьбу, что чуть не схватил красную карточку.

«Интер» практически безболезненно пережил смену тренеров. При Индзаги чемпион Италии здорово смотрелся против «Реала» в ЛЧ — подвела реализация моментов. Зато с ней все в порядке было в выходные, «нерадзурри» разгромили «Болонью» 6:1. Хороши новички «Интера» Джеко (3 гола в сезоне), правый защитник Думфрис, зажигавший еще на Евро. Несмотря на уход Лукаку, Хакими и тренера Конте черно-синие остаются топ-клубом Италии. Во встрече лидеров серии А и двух ярких атакующих команд логично поставить на то, что обе забьют за 1,7 в БК «Бетсити». Также хорошо смотрится тотал больше 2,5 за 1,74 в БК BetBoom.

Андрей Санталов

Заболотный стал главным героем дерби и снял «проклятие Федуна»
В «Барселоне» кошмар: ничья с аутсайдером, в основе резервисты
Мнение: Витория — самый никчемный тренер «Спартака»
Супертяжелый вес Украины. Усик способен превзойти Кличко
Медведева с Милохиным? Главное о новом «Ледниковом периоде»
Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»
Черчесов объяснил отказ возглавить сборную Ирака
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь