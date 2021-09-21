Ждем много голов: прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер»

После 4 туров «Фиорентина» неожиданно находится в топ-5 серии А. Последний раз так высоко «фиалки» финишировали в чемпионате в 2016 году. При новом тренере Итальяно клуб из Флоренции выиграл три матча подряд с одинаковым счетом 2:1 — в том числе у «Аталанты». «Фиорентина» сохранила главного бомбардира Влаховича, за которого ей уже предлагали 50 млн евро. У серба уже 5 мячей в этом сезоне. Итальяно ставит современный агрессивный футбол, с активным прессингом и высокой линией обороны — сейчас на игру «фиалок» приятно смотреть. В прошлом туре наконец дали поиграть Кокорину, Александр вышел таким заряженным на борьбу, что чуть не схватил красную карточку.