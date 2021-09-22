«Вест Хэм» возьмет реванш у «МЮ», «Челси» и «Реал» снова выиграют, а «ПСЖ» без Месси разгромит «Метц»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Вест Хэм» не проиграет за 2.90.

Обе команды только что провели огненный матч в чемпионате Англии. Роналду снова забил (у него же 4 мяча в 3 играх за «МЮ»), на нем же еще не дали два пенальти. Лингард отмазался за ошибку в ЛЧ, закрутив победный гол в девятку, а-де Хеа наконец-то отбил пенальти (впервые с 2014-го!), тоже обеспечив эту самую победу. «Манчестер Юнайтед» пока еще не стал машиной по типу «Челси» и «Ливерпуля», но класса его звездных игроков хватает, чтобы вытаскивать такие «ничейные» матчи. В матче на Кубок лиги обе команды дадут поиграть запасным, наверняка у «Ман Юнайтед» таких перемен в составе будет больше. Значит, у «Вест Хэма» хорошие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз: «Челси» победит с разницей 1 за 3.25.

Тухель в дерби с «Тоттенхэмом» показал мастер-класс, как он умеет переворачивать ход игры. В первом тайме футболистов «Челси» задушили прессингом, в позиционных атаках у них почти ничего не получалось. В перерыве Тухель поменял схему, выпустил Канте, сам перешел на высокий прессинг и спокойно победил 3:0. Где-то с голами повезло, но один-два «Челси» почти всегда забивает. В кубковом матче против «Астон Виллы» в старте, скорее всего, выйдет Вернер, да и остальные игроки ротации несильно слабее основы. Так что «Астон Вилле», которая, кстати, недавно уже проиграла 0:3 «Челси», тут тоже мало что светит.

Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 3+ за 2.95.

Сезон стартовал недавно, а в Париже уже скандал, что неудивительно, когда в команде столько звезд с суперэго. Месси заменили во втором тайме с «Лионом» при 1:1, и аргентинец не пожал руку Почеттино. Теперь судьба тренера, кажется, предрешена — о нем и раньше было мнение, что он не умеет управлять топовыми игроками, а в «ПСЖ» с этой задачей до него не справились и Тухель с Эмери. Что интересно, матч у «Лиона» парижане в итоге выиграли благодаря Икарди. «Метц» — худшая команда Франции, в 6 турах у нее 3 ничьи и 3 поражения. Месси пропустит эту игру из-за травмы, так что шансом набить себе статистику воспользуются Неймар, Мбаппе и тот же Икарди.

Прогноз: «Реал» победит с разницей 2 за 3.45.

«Реал» при Анчелотти — команда вторых таймов. А ближе к 90-й минуте «сливочных» вообще не остановить. Так был спасен матч против «Леванте» (3:3), «Сельте» забили три после перерыва, на 89-й минуте случился победный гол с «Интером». А в воскресенье «Реал» перевернул матч с «Валенсией», забив на 86-й и 88-й минутах — 2:1. Главные джокеры «Мадрида» — Бензема (6 голов и 5 передач!) и Винисиус (5 голов и 1 пас). Возможно, Анчелотти думает, как решить проблемы первых таймов, но пока у него все хорошо. Даже несмотря на травму Бэйла и то, что Азар не может играть в двух матчах подряд. «Мальорка» устояла против «Вильярреала» в воскресенье (0:0), но здесь ей вряд ли это удастся. А забивают «островитяне» слишком мало (3 гола в 5 турах), чтобы рассчитывать на то, что атака их спасет.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» — «Ювентус».

Футбол. Кубок России. «Чайка» — «Ростов».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Венеция».

Футбол. Кубок английской лиги. «Миллуолл» — «Лестер».

Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» — «Наполи».

Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» — «Лацио».

Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада» — «Реал Сосьедад».

Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Твенте» — «АЗ Алкмар».

Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» — «Барселона».

В завершившемся 57-м туре игры Х50 15 участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила каждому игроку утешительный приз в размере 5 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.