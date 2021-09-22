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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Гончаренко в гостях у Кирьякова: прогноз на матч «Ленинградец» — «Краснодар»

В России — день Кубка.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» вынужденно провел ротацию еще в матче РПЛ с «Ахматом» в выходные. Из-за травм и дисквалификаций не играли Крыховяк, Кордоба, Мартынович, Ионов и другие футболисты основы. Но и в таком составе «быки» взяли в Грозном три очка — в первую очередь, благодаря ярким действия Сперцяна. Обе голевые атаки его заслуга. Счет мог быть и крупнее, чем 2:0, ведь игроки «Краснодара» еще трижды попали в штангу. Интересно, какой состав выставит на эту встречу Гончаренко, ведь уже через три дня «быков» ждет дерби с «Сочи».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ленинградец» — новый клуб, он был создан в Ленинградской области три года назад взамен обанкротившегося «Тосно». Команда трижды финишировала пятой в своей зоне во второй лиге. В этом сезоне ее тренирует известный в прошлом нападающий Кирьяков. «Ленинградец» уже выиграл один матч в группе в Кубке России у «Кубани» из ФНЛ. Теперь расклад прост. Если команда Кирьякова победит и сегодня, то она гарантирует себе выход в плей-офф, в остальных случаях фаворитом группы останется «Краснодар».

Матч пройдет в Рощино, поддержка своих болельщиков у «Ленинградца» будет. Поставить на то, что обе команды забьют можно в «БК “Марафон” за 1,83. Также хорошо смотрится ставка тотал больше 2,5 — БК “Лига ставок” дает на это событие коэффициент 1,67.

Андрей Санталов

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