Фаворит победит: прогноз на матч «Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва
Без шансов для хозяев поля.
Без шансов для хозяев поля.
Год назад московское «Динамо» пропустило групповой этап Кубка России из-за участия в еврокубках. С тех пор, в команде поменялся тренер, сам клуб выбрал немецкий вектор развития. С полным доверием молодежи, как это и принято в Германии. При Шварце бело-голубые заняли 7-место в РПЛ, зато сейчас, после 8 туров идут вторыми, отставая от «Зенита» всего на 4 очка. Только что «Динамо» победило «Сочи», в выходные играть с «Рубином», но сам Шварц уверяет, что матч в Ставрополе очень важен для него. В воротах будет Лещук, а не кто-то из молодых вратарей, в основе все сильнейшие, если не будет противопоказаний по травмам и усталости, как, например, у Захаряна.
Ставропольское «Динамо» уже провело один матч на этой стадии: в августе оно уступило «Оренбургу» (1:3). В ФНЛ-2 дела у команды, которую тренирует 47-летний Беришвили, тоже идут не очень. 6 поражений в 7 последних матчах и 12-е место из 17 в своем дивизионе. В среднем динамовцы из Ставрополя забивают 1 гол за игру, лучшим бомбардиром является 23-летний Кучиев с 4 голами. Турнирные расклады не оставляют московскому «Динамо» других вариантов кроме победы. Ведь теперь в Кубке России ничья на этой стадии ведет к послематчевым пенальти, а в этой лотерее может выиграть кто угодно.
БК «Фонбет» дает на победу гостей из Москвы с форой −2 коэффициент 1,75. А в БК 1Х Ставка за 1,7 можно поставить на то, что обе команды забьют — нет.
Андрей Санталов