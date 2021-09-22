Фаворит победит: прогноз на матч «Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва

Год назад московское «Динамо» пропустило групповой этап Кубка России из-за участия в еврокубках. С тех пор, в команде поменялся тренер, сам клуб выбрал немецкий вектор развития. С полным доверием молодежи, как это и принято в Германии. При Шварце бело-голубые заняли 7-место в РПЛ, зато сейчас, после 8 туров идут вторыми, отставая от «Зенита» всего на 4 очка. Только что «Динамо» победило «Сочи», в выходные играть с «Рубином», но сам Шварц уверяет, что матч в Ставрополе очень важен для него. В воротах будет Лещук, а не кто-то из молодых вратарей, в основе все сильнейшие, если не будет противопоказаний по травмам и усталости, как, например, у Захаряна.