Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Брл
Нижний Новгород
01
Футбол. Кубок России
15:00
Легион Динамо
Уфа
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
Футбол. Кубок России
16:00
Ленинградец
Краснодар
Футбол. Кубок России
16:00
Кайрат М
Ахмат
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
18:00
Саранск
Химки
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Специя
Ювентус
Футбол. Кубок России
19:30
Чайка
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
20:00
Ренн
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Эльче
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
13:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Фаворит победит: прогноз на матч «Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва

Без шансов для хозяев поля.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

Год назад московское «Динамо» пропустило групповой этап Кубка России из-за участия в еврокубках. С тех пор, в команде поменялся тренер, сам клуб выбрал немецкий вектор развития. С полным доверием молодежи, как это и принято в Германии. При Шварце бело-голубые заняли 7-место в РПЛ, зато сейчас, после 8 туров идут вторыми, отставая от «Зенита» всего на 4 очка. Только что «Динамо» победило «Сочи», в выходные играть с «Рубином», но сам Шварц уверяет, что матч в Ставрополе очень важен для него. В воротах будет Лещук, а не кто-то из молодых вратарей, в основе все сильнейшие, если не будет противопоказаний по травмам и усталости, как, например, у Захаряна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ставропольское «Динамо» уже провело один матч на этой стадии: в августе оно уступило «Оренбургу» (1:3). В ФНЛ-2 дела у команды, которую тренирует 47-летний Беришвили, тоже идут не очень. 6 поражений в 7 последних матчах и 12-е место из 17 в своем дивизионе. В среднем динамовцы из Ставрополя забивают 1 гол за игру, лучшим бомбардиром является 23-летний Кучиев с 4 голами. Турнирные расклады не оставляют московскому «Динамо» других вариантов кроме победы. Ведь теперь в Кубке России ничья на этой стадии ведет к послематчевым пенальти, а в этой лотерее может выиграть кто угодно.

БК «Фонбет» дает на победу гостей из Москвы с форой −2 коэффициент 1,75. А в БК 1Х Ставка за 1,7 можно поставить на то, что обе команды забьют — нет.

Андрей Санталов

Дзюба отказался от сборной России. Возможно, навсегда
Почему Виторию еще не уволили из «Спартака»? Есть три объяснения
«Вест Хэм» возьмет реванш у «МЮ»: топ ставок дня
Сериал завершен. Капризов подписал контракт с «Миннесотой»
Гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой
Стало известно, сколько Усик заработает за поединок с Джошуа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь